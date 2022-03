Polsat na wiosnę. Nowe seriale i sprawdzone rozrywkowe hity

Łukasz Szewczyk

• Startuje wiosenna ramówka Polsatu

• Wśród nowości dwa seriale - "Osaczony" oraz "Mecenas Porada".

• Wiosenna ramówka o także kontynuacja znanych z anteny i cenionych przez widzów produkc

Telewizja Polsat na wiosnę przygotowała nowe seriale. Pierwszy z nich to(poniedziałek, godz. 20.00, od 28 lutego) z Leszkiem Lichotą w roli głównej. Próbując na własną rękę rozwikłać zagadkę śmierci pięciolatka, osaczony przez wszystkich Michał odkrywa zdumiewającą prawdę o własnej przeszłości, ale też orientuje się, że jest częścią mrocznej układanki, w której pożądanie i miłość mieszają się z zemstą i zdradą.Druga nowość to serial(środa, godz. 20.05, od 2 marca). Mecenas Katarzyna Porada jest zawsze blisko ludzi. Niedrogo i serdecznie to dewiza błyskotliwej prawniczki, która właśnie zdała egzamin adwokacki. Droga do tego celu nie była usłana różami, a Kasia w swej karierze zawodowej ma nawet doświadczenia we... fryzjerstwie. Oferuje klientom niedrogą pomoc prawną - koszt to złotówka za minutę. Nawet nie zdaje sobie sprawy, jak nietypowych klientów przyciągnie swoją ofertą.Na antenę Polsatu z drugim sezonem wracają(sobota, godz. 20.00, od 5 marca) z jeszcze większą liczbą wpadek, zawirowań i nieoczekiwanych zwrotów. Akcja toczy się bezpośrednio po wydarzeniach, które widzowie mogli śledzić w pierwszym sezonie. Czym tym razem zaskoczą najpopularniejsi Kowalscy w Polsce: Piotr (Piotr Adamczyk), Anna (Marieta Żukowska), Jadźka (Katarzyna Kwiatkowska), Heniek (Wojciech Mecwaldowski), Janek (Patryk Cebulski), Nikodem (Jakub Zdrójkowski) i Zenon (Paweł Wawrzecki)?(środa, godz. 21.05, od 2 marca) na tropie kolejnych zbrodni. Wiosną nowe perypetie pewnej siebie, skutecznej a przy tym niezwykle czarującej komisarz. Jej metody niejednokrotnie zaskakują, ale ona nie kończy śledztwa, dopóki nie znajdzie prawdziwego zabójcy. Gdy wymaga tego sprawa, zatrudnia się w barze jako kelnerka, a innym razem zasiada za kierownicą autobusu. Równie skomplikowane, co sprawy kryminalne, jest jej życie uczuciowe. Z jednej strony skrywany przed zespołem romans z komisarzem Dębskim (Paweł Ławrynowicz), a z drugiej od dawna potajemnie zakochany Piotr (Wojciech Zieliński). Czy komisarz Matejko łatwiej jest odnaleźć mordercę, czy ułożyć życie prywatne?Z dziewiętnastym sezonem wracają(czwartek, godz. 21.05, od 3 marca). Jak przekonują twórcy, nowe odcinki zaskoczą, wzruszą, momentami rozbawią, a przede wszystkim potwierdzą, że choć nie zawsze jest kolorowo, mając tak wspaniałe przyjaciółki u boku, można poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami i wyjść z najtrudniejszych życiowych zakrętów. Do obsady dołączają nowe twarze - Piotr Polk, Adam Zdrójkowski, Karol Dziuba, Rafał Królikowski i Piotr Jankowski.Psychopaci, porywacze, handlarze żywym towarem, narkotykowi bossowie czy nieuchwytni seryjni mordercy - to tylko niektórzy przestępcy, z którymi zmierzą się śledczy z Centralnego Biura Policji w dwunastym sezonie hitowego serialu(poniedziałek - piątek, godz. 18.00, od 28 lutego). Widzowie zobaczą także nowe odcinki serialu(poniedziałek - piątek, godz. 18.00).Wiosna w Polsacie to także sporo rozrywki. Przede wszystkim piąta edycja(niedziela - piątek, godz. 22.10, od 28 lutego). Bohaterowie reality show przyjechali do Andaluzji, żeby poznać kogoś bardzo bliskiego, komu oddadzą całe swoje serce. Na miejscu czekają na nich romantyczne randki oraz gry i zabawy, dzięki którym poznają się lepiej i znajdą drugą połówkę. Wyzwaniem dla zbudowanych relacji będą stale pojawiający się nowi, atrakcyjni uczestnicy. Co kilka dni Wyspiarze połączą się w pary, a ci, których uczucie nie zostanie odwzajemnione, opuszczą show.Po raz piąty(wtorek, godz. 20.05, od 1 marca). Na słynnym torze przeszkód staną wszyscy Last Man Standing - zawodnicy, którzy w każdym z sezonów popisali się największymi umiejętnościami, dochodząc w finale programu najdalej, a także weterani, znani z poprzednich edycji, oraz nowe, sportowe odkrycia. Kobiety tak jak do tej pory nie będą odpuszczać, udowadniając za każdym razem, że "słaba płeć" nie istnieje. Nowości także w zasadach. Będą to podwójne przeszkody - zawodnik sam będzie mógł zdecydować, którą z dwóch przejdzie. Podobnie jak w poprzedniej edycji dwóch najlepszych zawodników etapu eliminacyjnego walczyć będzie na Power Tower o złoty bilet, czyli awans do finału z pominięciem toru półfinałowego.(niedziela, godz. 20.00, od 6 marca) to kolejna edycja lubianego przez widzów programu. Tym razem rolę gospodarza przejmują Ewa Błachnio i Piotr Gumulec, a pretekstem do prezentacji premierowych skeczy jest kabaretowe spojrzenie na pracę redakcji newsowej. "Poważnych" dziennikarzy wesprą "szalone" dziennikarki zaangażowane, znane z Kliniki Skeczów Męczących - Ada Borek i Dominika Najdek.Wraca także(piątek, godz. 20.05, od 4 marca). Wiosenne muzyczne metamorfozy zaprezentują: modelka i influencerka Karolina Pisarek, najmłodsza w historii uczestniczka Viki Gabor, aktor Patryk Cebulski znany m.in. z seriali "Kowalscy kontra Kowalscy" oraz "Kuchnia", wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka Ania Rusowicz, aktor, muzyk i artysta kabaretowy Andrzej Kozłowski, wokalistka, producentka muzyczna i autorka piosenek Anna Jurksztowicz, utalentowany aktor Maciej Radel, a także po raz pierwszy na scenie polskiej edycji programu zagraniczny artysta - belgijski wokalista Danzel. Wśród jurorów doszło do zmiany. Krzysztof Cugowski, współzałożyciel i były wokalista rockowego zespołu Budka Suflera, zajął fotel, na którym poprzednio zasiadał Gromee, a w składzie sędziowskim pozostają Katarzyna Skrzynecka, Małgorzata Walewska i Michał Wiśniewski. Program prowadzą: Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor.Z nowymi odcinkami wraca także(czwartek, godz. 20.05, od 3 marca) oraz(sobota, godz. 10.10, od 5 marca).