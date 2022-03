Netflix na marzec. "Krakowskie potwory", "Bo we mnie jest seks", "Układanka" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery marca platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "Krakowskie potwory", "Bo we mnie jest seks", "Układanka", "Bridgeronowie 2", "Zasoby ludzkie", "Porady różowej brygady: Niemcy",

Netflix - wykaz premier na marzec 2022 roku:

Marzec na platformie Nrtflix to przede wszystkim dwie premiery. Pierwsza to oryginalna produkcja Netflixa dla młodych widzów, czyli(od 18 marca). Dręczona przeszłością młoda kobieta dołącza do tajemniczego profesora i grupy utalentowanych studentów, którzy badają zjawiska paranormalne i walczą z demonami.Polskim wydarzeniem będzie także premiera filmu(8 marca). Polska, lata 60. dwudziestego wieku. Artystka Kalina Jędrusik jest u szczytu sławy, ale pewien wysoko postawiony urzędnik, którego zaloty odrzuciła, grozi, że zrujnuje jej karierę.Serialową nowością marca będzie(od 4 marca). Gdy brutalny atak w sennym miasteczku ujawnia śmiertelnie niebezpieczne tajemnice, pewna młoda kobieta odkrywa mroczną przeszłość swojej matki.Z drugim sezonem wraca(od 8 marca). Program Alice, "Stars of Love", jest wielkim sukcesem, ale jej własna relacja z ukochanym Davidem jest w najlepszym razie nieprzewidywalna. Wśród premier lokalna wersja hitu Netflixa, czyli(od 9 marca). Piątka ekspertów LGBT od mody, urody, stylu życia, zdrowia i designu odmienia życie innych, zachwycając wszystkich dookoła.Serial(od 9 marca) ukazuje życiowe i miłosne perypetie influencerów i influencerek z Australii, którzy przybywają do Byron Bay zwabieni plażowym klimatem i kreatywną atmosferą. Z czwartym sezonem wraca(od 11 marca). Dwudziestka kierowców, w tym weteranów i nowicjuszy, rywalizuje ze sobą na torze w kolejnym pełnym dramatów i adrenaliny sezonie wyścigów Formuły 1.W serialu(o 15 marca) sympatyczna ekipa od dobrych uczynków - Niah, Ari, Ellie i Jax - działa pod przykrywką, aby w tajemnicy rozwiązywać problemy swojego miasta. W serii(od 18 marca), spin-offie serialu "Big Mouth", kochaluchy i hormonowe potwory doradzają klientom w sprawie romansów, biurowych dramatów i ich potrzeb.Seks, radość i współczesna nauka splatają się w pouczającym miniserialu(od 22 marca), który celebruje złożony świat kobiecej przyjemności - i rozwiewa mity. Z drugim sezonem wracają także(od 25 marca). Wicehrabia Anthony Bridgerton postanawia się ożenić, ale przeszkadzają mu obowiązki, pożądanie, skandal i... starsza siostra jego potencjalnej wybranki.Wśród filmowych premier, oprócz wspomnianej wcześniej polskiej produkcji,(od 3 marca). Kiedy jej najlepsza przyjaciółka znika w czasie wakacji w Chorwacji, Beth próbuje dowiedzieć się, co się stało. Ale wszystkie tropy prowadzą donikąd. Kolejna propozycja to(od 11 marca) z Ryanem Reynoldsem, Markiem Ruffalo i Jennifer Garner. Po przypadkowym lądowaniu awaryjnym w 2022 roku podróżujący w czasie pilot myśliwca Adam Reed łączy siły z 12-letnim sobą, aby uratować przyszłość.Kolejna propozycja to(od 18 marca). W apokaliptycznej przyszłości żołnierka dostaje rozkaz pokonania zamarzniętego morza w ramach misji, która może zakończyć wojnę domową w jej kraju. Premierę będzie miał także(od 18 marca). Złodziej włamuje się do letniej posiadłości miliardera, ale sprawy przybierają zły obrót, gdy okazuje się, że gospodarz zaplanował tam weekend z żoną.• od 1 marcaStrażnicy sprawiedliwościKoszmarny lokator• od 2 marcaDziki rytmWalka z lodemPiraci: ostatni królewski skarb• od 3 marcaWyjazd na weekendJak przeżyć w raju: opowieść rodzinnaO północy w Pera PalaceL'agence: luksusowe nieruchomości: sezon 2Whindersson Nunes: to właśnie jaHe-Man i władcy wszechświata: sezon 2• od 4 marcaNiewidzialna nićLies and deceitUkładankaAż wióry lecą• od 7 marcaOutlander: sezon 6• od 8 marcaZostanie tylko 1Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach: sezon 2Taylor Tomlinson: look at youFrytka i Kartofelcia: sezon 3Bo we mnie jest seks• od 9 marcaPorady różowej brygady: NiemcyInfluencerzy z Byron BayPamiętnik andy'ego warhola: miniserial• od 10 marcaLove, life & everything in betweenŚwiat karmy: sezon 2Kotaro lives alone• od 11 marcaProjekt AdamFormula 1: jazda o życie: sezon 4Baśń o zaklętej miłościŻycie po śmierci według Tylera Henry'ego• od 15 marcaDrużyna ZenkoCzarne oczy MarilynCatherine Cohen: the twist...? She's gorgeous.Adam by eve: a live in animation• od 16 marcaZła weganka: historia sławy, oszustwa i ucieczki3 tony: napad na bank centralny Brazylii• od 17 marcaW naszej ziemiRuby na ratunek• od 18 marcaCzarny krabPrezent od losuDo zobaczeniaZasoby ludzkieWiecznie zagubiony i spragniony miłościAlessandro Cattelan: jedno proste pytanieZabawniTop boy: sezon 2Światło nocy: część 3Zwierzęta z bliska: sezon 2Krakowskie potworyMłodzi i sławni AfrykanieCzy to ciasto?• od 19 marcaDwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden• od 20 marcaPrognozy pogody i miłości• od 21 marcaW dobrych rękach• od 22 marcaJeff Foxworthy: the good old daysWymiary przyjemności: miniserial• od 24 marcaTrzydzieści dziewięćMiłość jest jak opadające płatki kwiatów• od 25 marcaBridgertonowie: sezon 2Transformers: botbots• od 28 marcaOferta biznesowaThermae romae novae• od 29 marcaMike epps: indiana mikeMighty express: sezon 6• od 30 marcaGradNie ufaj nikomu