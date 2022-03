Program UA1 ukraińskiej telewizji publicznej w naziemnej TV

Łukasz Szewczyk

Kanał można odbierać na pozycji 95 MUX-8. To krok w kierunku poprawy sytuacji obywateli, którzy w obliczu działań wojennych znaleźli schronienie w Polsce.W obecnej sytuacji dostęp do aktualnych wiadomości i ważnych informacji dla osób z Ukrainy w ich ojczystym języku jest niezwykle istotny. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Telewizja Polska oraz Emitel uruchomiły transmisję telewizji ukraińskiej UA Perszyj. Kanał jest dostępny dla widzów telewizji naziemnej, posiadających telewizory podłączone do Internetu ze standardem HbbTV. Kanał można odbierać na pozycji 95 MUX-8.Program UA1 ukraińskiej telewizji publicznej UA:PBC jest dostępny obecnie również za pośrednictwem aplikacji TVP GO (Aplikacje Mobilne i HbbTV), TVP VOD (aplikacje mobilne i Smart TV) oraz portalu internetowego TVP Stream.Dostęp do treści ukraińskiego nadawcy przyczyni się do lepszego informowania obywateli Ukrainy o wydarzeniach w ich ojczyźnie.