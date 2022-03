"Diuna", "Matrix Zmartwychwstania", "Kosmiczny mecz: Nowa era" - marzec w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "In The Heights: Wzgórza marzeń","Diuna", "Matrix Zmartwychwstania", "Kosmiczny mecz: Nowa era" - to główne premiery filmowe miesiąca telewizyjnego HBO

• Wśród serialowych premier m.in. "Morderstwa w Fall River", "Wychowane przez wilki II", "Batwoman III"

W ramach niedzielnego pasma premierowego HBO zaplanowało następujące premiery:(6 marca) - filmowa wersja nagrodzonego nagrodą Tony broadwayowskiego musicalu, w którym nowojorski właściciel bodegi oszczędza codziennie każdy grosz, żyjąc nadzieją oraz śpiewając o lepszym życiu(13 marca) - widowiskowa ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta. Słynna saga o międzygalaktycznym wojowniku Paulu Atrydzie i jego mesjanistycznym powołaniu, by przewodzić swojemu ludowi i jego walce o przetrwanie. Bohater prowadzi wojowników przeciwko złemu baronowi i próbuje zniszczyć galaktyczny handel "przyprawą(20 marca) - długo wyczekiwana czwarta odsłona kultowej serii filmów Matrix z Keanu Reevesem w głównej roli(27 marca) - mistrz koszykówki i międzynarodowa legenda LeBron James i jego drużyna muszą pokonać w meczu koszykówki złośliwą sztuczną inteligencjęPozostałe premiery filmowe:(4 marca) - nastolatka musi stawić czoła własnym demonom i uprzedzeniom, pomagając dwóm młodym czarownicom uniknąć prześladowań i przekroczyć południową granicę USA w poszukiwaniu azylu w Meksyku;(5 marca)- Colin Firth oraz Stanley Tucci jako para z wieloletnim stażem, która po śmiertelnej diagnozie u jednego z nich, podróżuje po Anglii swoim starym kamperem, odwiedzając przyjaciół, rodzinę i miejsca ze swojej przeszłości;(6 marca) - filmowa wersja popularnego serialu animowanego dla najmłodszych. Członkowie Psiego patrolu muszą zmierzyć się z nowym burmistrzem, który niesie spustoszenie w Adventure City;(24 marca) - Hailey Dean wie, że prokurator okręgowa Paulina D'Orazio nie jest winna morderstwa i musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby pomóc przyjaciółce uniknąć niezasłużonej kary;(25 marca) - budząca grozę historia morderstwa i nieznanych złych mocy, w której głównymi bohaterami jest para doświadczonych badaczy spraw paranormalnych;(26 marca)- młodej dziewczynie z uszkodzonym słuchem objawia się Maryja Panna. Gdy ludzie gromadzą się, by być świadkami jej cudów, zaczynają dziać się przerażające rzeczy. Pytanie, czy są dziełem Matki Boskiej, czy kogoś znacznie bardziej złowrogiego?;(31 marca) - reżyserka Eleanor Coppola przedstawia trzy historie dotyczące miłości, zaangażowania i lojalności między kochankami i przyjaciółmiSerialowe premiery miesiąca w HBO:(od 3 marca, HBO3) - pełen tajemnic serial obyczajowy o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat(od 7 marca w HBO) - serial jest zapisem zawodowych i prywatnych sukcesów zawodników drużyny Los Angeles Lakers, którzy w latach 80. stworzyli jedną z najbardziej podziwianych i świętujących triumfy dynastii - drużyny, która stała się legendą na boisku i poza nim(od 10 marca w HBO)- w 1979 roku trzy młode kobiety zostały zabite w serii brutalnych morderstw w Fall River w Massachusetts. Winą obarczono satanistyczny kult praktykujący składanie ofiar z ludzi. Dwadzieścia lat później pojawiają się nowe dowody w sprawie(od 18 marca w HBO_ - w drugim sezonie para androidów, Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler-22b(od 19 marca w HBO3) - trzeci sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman(od 29 marca) - w trzecim i ostatnim sezonie Matthew i Diana wracają z 1590 roku do Sept-Tour, gdzie doszło do strasznych wydarzeń. Bohaterowie muszą odnaleźć brakujące strony Księgi Życia oraz samą Księgę, zanim będzie za późno(od 31 marca) - drugi sezon antologii składającej się z opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycjiW marcu 2022 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Uduchowiona Gloria" (4 marca), "Mokry pies" (7 marca), "Kaznodzieja" (11 marca), "Dobry człowiek" (14 marca), "To już koniec" (21 marca), "Hyperionowie" (27 marca)Z koleipokaże takie premiery jak: "Złodziej" (5 marca), "Bulado" (12 marca), "Biała Twierdza" (13 marca), "Europa" (19 marca), "Wolność" (20 marca), "Dziewczyna i pająk" (26 marca), "Ojciec Omara" (27 marca).