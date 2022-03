"Wysokie Obcasy Praca" z raportem specjalnym o wypaleniu zawodowym

Łukasz Szewczyk

• Zjawisko "wielkiej rezygnacji", sposoby na uniknięcie wypalenia w pracy, poradnik na nową zawodową drogę życia oraz historie kobiet, które odważyły się zmienić swoją sytuację - m.in. o tym będzie można przeczytać w specjalnym raporcie "Wysokich Obcasów Praca".

Wysokie Obcasy Praca - nr 1/2022

Pierwsze w tym roku wydanie magazynu dla ambitnych i chcących się rozwijać zawodowo kobiet zawiera raport specjalny "Wypalenie zawodowe i co dalej". W tej części pisma redakcja pisze m.in. o tzw. "wielkiej rezygnacji" (z ang. "big quit"). Jest to zjawisko odejścia z pracy oraz ucieczki od przemęczenia, wypalenia zawodowego, braku satysfakcji, niekompetentnych szefów czy niskich płac i w efekcie zmiana miejsca pracy na takie, gdzie nasze kompetencje zostaną docenione. O widocznej na dużą skalę "ucieczce do lepszej pracy" opowiada na łamach "Wysokich Obcasów Praca" Iwona Dominik. Dziennikarka zebrała również najważniejsze myśli ekspertów i stworzyła uniwersalny poradnik na nową zawodową drogę życia.Ponadto czytelniczki znajdą w raporcie rozmowę Agnieszki Urazińskiej z trenerem rozwoju osobistego Miłoszem Brzezińskim o tym, czym tak naprawdę jest zawodowe wypalenie i jak się przed nim uchronić, a także historię sześciu kobiet, które zamiast czekać na to, co się zdarzy w ich życiu, odważyły się zostawić etat w korporacji i zmienić pracę lub nauczyć się nowego zawodu czy wyprowadzić na drugi koniec kraju, a nawet Europy. Na koniec tej części magazynu ambasadorki "Wysokich Obcasów Praca" - Ania Witowska, Beata Pawlikowska, Joanna Ceplin i Janina Bąk, czyli cztery kobiety sukcesu radzą, jak się nie zamęczyć pracą i co robić, gdy pojawią się w naszym życiu pierwsze symptomy wypalenia zawodowego.W nowych "Wysokich Obcasach Praca" przeczytać będzie można również, co ma do zaoferowania filozofia Dalekiego Wschodu, m.in. jak wcielić w życie japońską filozofię Ikigai i jakie idee możemy zaczerpnąć ze słynnej "Sztuki wojny" napisanej przez chińskiego generała Sun Zi 2 tys. lat przed naszą erą. Dorota Warakomska radzi z kolei, jak nauczyć się asertywności w pracy oraz odmawiać szefowi, a amerykańska dziennikarka i prezenterka telewizyjna polskiego pochodzenia Mika Brzezinski swoją postawą pokazuje, jak umiejętnie mówić o własnych zasługach i osiągnąć sukces. Redakcja przypomina też na łamach kwartalnika sylwetkę Wandy Rutkiewicz, która walczyła z postrzeganiem kobiet przez pryzmat płci i przełamała męski monopol we wspinaczce wysokogórskiej.