Onet Poczta dostępna po ukraińsku ze specjalną ofertą dla Ukraińców

Łukasz Szewczyk

• Usługa pocztowa Onetu jest teraz dostępna w języku ukraińskim.

• Użytkownicy dostaną darmowy dostęp do poczty bez reklam i ze zwiększoną pojemnością.

Żeby założyć bezpłatne konto e-mail, należy wejść na ukraina.onet.pl i wybrać z menu "E- ПОШТА". Skrzynki pocztowe zakładać można w domenach Onetu w tym: Onet.pl, op.pl czy Onet.eu. Strona internetowa i cały interfejs są dostępne w języku ukraińskim. Proces logowania zamyka się trzech 3 krokach.Specjalna oferta dla użytkowników z Ukrainy zawiera dostęp do pakietu, w którym znajdzie się 1000GB miejsca na maile, brak reklam, a także obsługę zewnętrznych adresów e-mail. Bezpieczeństwo danych wspiera opcja dwuetapowej weryfikacji oraz panel sterowania bezpieczeństwem ze wskazówkami i historią logowania.To kolejny element serwisu ukraina.onet.pl, sekcji portalu Onet, która zawiera aktualne wiadomości i informacje po ukraińsku, a także platformę ogłoszeniową stworzoną we współpracy z Grupą Morizon-Gratka, łączącą potrzebujących pomocy w transporcie, znalezieniu noclegu czy pracy z Polakami, którzy oferują wsparcie. Teraz sekcja wzbogacona zostaje o usługę pocztową, która ułatwi poruszanie się w naszym kraju i stabilny dostęp do cyfrowych usług.