Powrót kultowego serialu. "Klub Winx" w Tele 5 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Młode, piękne, zdolne i odważne czarodziejki

• Powrót kultowego włoskiego serialu dla dzieci i młodzieży.

Na Ziemi, w mieście Gardenia, mieszka Bloom. Pewnego dnia spotyka czarodziejkę z planety Solaria, Stellę. Bloom, ratując dziewczynę przed atakującymi ją potworami, odkrywa, że sama posiada magiczną moc. Stella proponuje jej, by udała się z nią do magicznego wymiaru Magix i rozpoczęła naukę w tamtejszej szkole dla czarodziejek Alfea. Na miejscu poznają trzy kolejne czarodziejki: Florę, Musę i Tecnę, a także specjalistów, uczniów szkoły zwanej Czerwoną Fontanną. W trakcie pobytu w szkole przyjaciółki wielokrotnie muszą zmierzyć się z Trix, trzema czarownicami ze szkoły Chmurnej Wieży, które poszukują najpotężniejszej mocy w magicznym wszechświecie - Smoczego Płomienia...Kiedy w 2004 roku w polskiej telewizji pojawił się serial "Klub Winx" błyskawicznie skradł serca zwłaszcza dziewczynek i nastolatek. Przygody sześciu wróżek : Bloom, Stelli, Flory, Musy, Tecny i Layli, które uczą się w Alféa, szkole dla wróżek znajdującej się na Magix, planecie w Magicznym Wymiarze, były tym, czego dotąd brakowało w popularnych animacjach. Chodziło o dziewczęce postaci, z którymi młode telewidzki mogłyby się utożsamiać, które też niejako byłyby ich filmowymi przyjaciółkami.Pomysłodawcą serialu był włoski rysownik komiksów - Iginio Staffi, który jeszcze w latach 90. zwrócił uwagę na to, że w animowanych serialach bazujących na magii i akcji, główne postacie grane są przez mężczyzn i chłopców. Straffi chciał stworzyć serial z żeńską główną bohaterką wplecioną w magiczną rzeczywistość. Wykorzystał zdobywającą w tamtych czasach popularność serii książek i filmów o Harrym Potterze. Do współpracy przy produkcji zaangażowano największych włoskich projektantów mody z Dolce&Gabbana i Prada, aby bohaterki miały modne i nowoczesne stroje.Emisja serialu "Klub Winx" od poniedziałku do piątku o 8.00 i 15.15 (od 16 marca 2022 roku) na antenie Tele 5.