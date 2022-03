Muzyczne talenty ze Śląska w nowym programie TVS "Przystanek Muzyka"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVS rozpoczyna nowy, muzyczny rozdział

• Na antenie stacji rusza emisja nowego programu "Przystanek Muzyka"

Basia Janyga prowadzaca program "Przystane Muzyka" w TVS / Fot. TVS

Funkylogic w nowym programie TVS "Przystanek Muzyka" / Fot. TVS

Województwo śląskie obfituje w muzyczne talenty, a teraz będzie okazja, by pokazać je Polsce i światu. -- mówi Basia Janyga, autorka i prowadząca program, a zarazem artystka.- zapowiada Janyga.W programie wystąpią: HOLLY BLUE, Basia Dratwińska, Franky, Funkylogic, Gosia Machańska, Kacper Bator, K-ESSENCE, IVO, Karolina Leszko, Piotr Tłustochowicz, Nicole Kulesza, Pilar i Electric Milk.Na antenę TVS powróci także trzeci już sezon programu. W tym sezonie prowadzący Marcin Mazur oraz autor programu Rafał Kulig chcą pójść nie co dalej, nawiązując do wydarzeń z 1922 roku na Górnym Śląsku, przybliżyć także historię regionu i Polski z okresu XX- lecia międzywojennego. Autorzy skupią się na gospodarce, przemianach społecznych ale również niuansach życia politycznego, sporcie, kulturze i sztuce. Jednym z najbardziej interesujących elementów Kopalni Historii są oryginalne zdjęcia z przed 100 lat dokumentujące wydarzenia, prezentujące postacie, miejsca na Górnym Śląsku, a także unikalne eksponaty znajdujące się w zbiorach Muzeum Śląskiego.