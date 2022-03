Maraton darta w Viaplay: Premier League Darts, UK Open i 4 Polaków w akcji

Łukasz Szewczyk

• Tydzień dla fanów darta na platformie Viaplay

• W czwartek turniej Premier League Darts w Exeter, a od piątku do niedzieli w UK Open rywalizować będzie aż czterech Polaków

W UK Open o pulę 450 tysięcy funtów, w tym 100 tysięcy dla zwycięzcy, powalczą od piątku do niedzieli m.in. czterej Polacy. W Minehead rywalizować będzie aż 160 zawodników. Tytułu broni Anglik James Wade. Polskę reprezentować będą: 12. na świecie Krzysztof Ratajski, 96. Krzysztof Kciuk, 99. Radosław Szagański oraz Sebastian Białecki, który udział wygrał w turnieju kwalifikacyjnym.W I rundzie Radosław Szagański rywalizować będzie z Holendrem Wesleyem Plaisierem, a Sebastian Białecki z Kanadyjczykiem Mattem Campbellem (117. w światowym rankingu). Od II rundy, ze względu na wyższą pozycję rankingową, grę rozpocznie Krzysztof Kciuk. Rywalem 96. na świecie Polaka będzie Anglik Brett Claydon, który sklasyfikowany jest na 91. miejscu. Nasz najbardziej znany darter Krzysztof Ratajski, aktualnie dwunasty na świecie, do gry wejdzie w IV rundzie.Po sześciu rundach rozgrywanych w piątek i sobotę, przyjdzie czas na niedzielne ćwierćfinały, półfinały i finał. Pierwsze trzy rundy toczone będą do 6 wygranych legów (best of 11), kolejne trzy i ćwierćfinał do 10 wygranych (best of 19), a od półfinałów trzeba będzie wygrać 11 legów (best of 21). Transmisje na żywo z UK Open, od piątku do niedzieli w dwóch dziennych sesjach, można oglądać na platformie streamingowej Viaplay.W czwartek światowa elita zagra natomiast w czwartym w tym sezonie turnieju Premier League, tym razem w angielskim Exeter. Poprzedni turniej w połowie lutego wygrał Walijczyk Gerwyn Price, w finale 6:4 pokonując Anglika Jamesa Wade'a. W półfinale 4:6 z Wade'em przegrał Szkot Peter Wright, który... będzie rywalem Price'a w ćwierćfinale w Exeter. Price jest liderem światowego rankingu, a Wright mistrzem świata. To starcie o to, kto jest obecnie najlepszy na świecie. Po trzech turniejach Premier League, w klasyfikacji prowadzi Jonny Clayton (8 punktów), przed Gerwynem Price'em i Peterem Wrightem (po 7 punktów) oraz Jamesem Wade'em (5 punktów). Transmisja z czwartego turnieju Premier League, z polskim komentarzem Jakuba Łokietka, w czwartek od 20.00 na Viaplay.plDart, Premier League Darts Exeter i UK Open - transmisje na żywo na platformie Viaplay(3-6 marca):Czwartek (3 marca):• 20:00 Premier League Darts Exeterkomentuje Jakub ŁokietekPiątek (4 marca):• 12:45 UK Open (rundy I-II)komentuje Jakub Łokietek• 20:00 UK Open (rundy III-IV,)komentuje Jakub ŁokietekSobota (5 marca):• 13:45 UK Open (runda V)• 20:00 UK Open (runda VI)komentuje Jakub ŁokietekNiedziela (6 marca):• 13:45 UK Open (1/4 finału)komentuje Jakub Łokietek• 20:00 UK Open (1/2 finału i finał)komentuje Jakub Łokietek