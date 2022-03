Startuje nowe reality-show TVN "Przez Atlantyk"

Łukasz Szewczyk

• Sześć gwiazd wyruszy niewielkim jachtem żaglowym przez Atlantyk.

• Ich mentorami i opiekunami będą dwaj doświadczeni kapitanowie.

• Wyprawa ma potrwać kilka tygodni - w trakcie rejsu łódź nie zawinie do portu, będą płynąć zupełnie sami.

To nie będzie rejs luksusowym jachtem. Podróż ma zająć kilka tygodni i zakończyć się u wybrzeży Gwadelupy. Załoga wyruszy z Gran Canarii. Formuła programu jest niezwykle prosta: na bezpiecznej, ale nie luksusowej łodzi, musi zmieścić się sześciu uczestników, dwóch kapitanów i czteroosobowa ekipa telewizyjna. Osoby o różnych zawodach, doświadczeniach, przyzwyczajeniach i poglądach staną przed jednym, najważniejszym zadaniem - będą musieli przepłynąć Atlantyk. Jak pośrodku oceanu poradzą sobiei? Czy uda im się współpracować, by bezpiecznie i w wyznaczonym terminie dotrzeć do celu? W ciągu dnia czeka ich gotowanie, sprzątanie, w nocy wachta. Płynąć będą jachtem o powierzchni niespełna 30 m kw.Na łodzi znajdzie się tylko to, co sami wcześniej ze sobą zabiorą. Pozbawieni telefonów komórkowych, mediów społecznościowych i zewnętrznych bodźców zdani będą na własne umiejętności i swoje towarzystwo. Tym razem nie będzie możliwości, by zrezygnować i wrócić do domu. W trakcie takiej wyprawy prozaiczne czynności mogą urosnąć do rozmiarów prawdziwego wyzwania i wywoływać konflikty. Oszczędzać trzeba wodę i prąd. Tuż obok nie ma łodzi asekurującej. W dramatycznych sytuacjach pomocy może udzielić najbliższa duża jednostka pływająca.Nad przebiegiem rejsu czuwać będzie Roman Paszke - kapitan jachtowy, żeglarz, zwycięzca i uczestnik wielu międzynarodowych regat. Pod jego czujnym okiem cała szóstka zmierzy się z życiem na oceanie. Wesprze ją również Adam Skomski, kapitan jachtowy i motorowodny. Z pomocą dwóch doświadczonych żeglarzy grupa gwiazd, znanych z pierwszych stron gazet, przekona się czym jest walka z żywiołem.W pierwszym odcinku szóstka uczestników przygotowuje się do wyprawy przez Atlantyk. Na początku czeka ich wspólne szkolenie na Mazurach. większość nie ma żadnego doświadczenia żeglarskiego i spotyka się po raz pierwszy z pozostałymi osobami biorącymi udział w programie. Po przećwiczeniu podstawowych manewrów, podczas szkolenia na Mazurach, przychodzi czas na zaplanowanie zapasów. Problemy zaczynają się dość szybko. Kto podejmie się gotowania dla całej szóstki? W podróży nie będzie z nimi profesjonalnego kucharza. Po dotarciu na Wyspy Kanaryjskie cała szóstka spotyka się z Romanem Paszke. Kapitan przekazuje najważniejsze informacje dotyczące rejsu. Grupa musi wykazać się samowystarczalnością, odpowiedzialnością i opanowaniem. Szkwał, burza z piorunami, brak prądu i wody pitnej - to tylko nieliczne ze zjawisk, które mogą spotkać ich w drodze do celu. Przed wyprawą należy najpierw zadbać o zapasy i załadowanie ich na łódź. Do niektórych zaczyna docierać, że zdecydowanie nie będą to wakacje w luksusowych warunkach.