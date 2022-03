Sky News, Ukraina 24 i TVP World w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska poszerza ofertę zagranicznych kanałów informacyjnych

Po wyłączeniu z oferty rosyjskich kanałów telewizyjnych sieć UPC Polska wprowadza zmiany w zakresie zagranicznych stacji telewizyjnych. Od czwartku (3 marca 2022 roku) w ofercie operatora dostępna jest telewizja(pozycja numer 811 w dekoderach Horizon, Mediabox i 4K Box). Jest to brytyjska telewizja informacyjna. W ramówce, poza serwisami informacyjnymi, pojawia się dużo programów autorskich.Wczoraj do oferty dołączono kanał(pozycja numer 805 w dekoderach Horizon i 4K Box oraz 807 w Mediabox). Jest to główny kanał informacyjny na Ukrainie tworzony przez zespół profesjonalistów i gwiazd dziennikarstwa. Dostarcza najważniejsze informacje przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Liderzy opinii, przedstawiciele administracji rządowej i opozycji odpowiadają na najistotniejsze pytania, komentują wydarzenia w kraju i na świecie.Z kolei w miniony weekend do oferty włączono(pozycja numer 806 w dekoderach Horizon i 4K Box oraz 808 w Mediabox). Jest to kanał Telewizji Polskiej nadawany w języku angielskim. Najważniejszą misją stacji jest walka z fałszywą narracją i fake newsami, a także edukacja i popularyzacja tematyki wschodnioeuropejskiej - od newsów, przez historię, technologię, kulturę i biznes.Przypomnijmy, że od dawna w ofercie UPC Polska dostępne są także inne zagraniczne kanały informacyjne: