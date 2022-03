Małgorzata Leitner poprowadzi "Power of Love. Polska" w Zoom TV. Nowa data premiery

Łukasz Szewczyk

• Polską edycję randkowego show "Power of Love" w Zoom TV poprowadzi Małgorzata Leitner, menedżerka, bizneswoman i założycielka czołowej agencji modelek i gwiazd.

Znana i ceniona w świecie show-biznesu, właścicielka i szefowa międzynarodowej agencji modelek i gwiazd Małgorzata Leitner już w marcu poprowadzi polską edycję randkowego reality show "Power of Love", w którym do zgarnięcia jest nie tylko serce ukochanej osoby, ale także potężny zastrzyk gotówki. "Power of Love. Polska" to format turecki, który z sukcesem realizowany był w kilkunastu innych krajach. Program jest nowością w wiosennej ramówce Zoom TV.- mówi o swoim udziale w programie "Power of Love. Polska" Małgorzata Leitner.Małgorzata Leitner jest agentką modelek i gwiazd. Właścicielką i szefową międzynarodowej agencji zarządzania talentami. Współpracowała dotychczas m.in. z Kasią Struss, Karoliną Pisarek czy Sandrą Kubicką. W ramach swojej Agencji prowadzi również Szkołę Avant School, której misją jest przekazanie wiedzy i doświadczenia młodym dziewczynom, które dopiero wchodzą w świat show-biznesu. Leitner jest również współautorką książki o teorii ekonomii oraz bestselleru "Dobre Uczennice Zostają Top Modelkami". Otrzymała nagrodę Businesswoman Awards "Lider wśród agencji modelek" oraz znalazła się w rankingu "Top 10 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce" według Pulsu Biznesu. W młodości trenowała pływanie i chciała zostać zawodową pływaczką. Ukończyła studia doktoranckiew warszawskiej SGH z teorii systemów ekonomicznych."Power of Love. Polska" to nowatorskie, interaktywne show. Weźmie w nim udział osiemnaście nieznajomych sobie osób. Mają różne pasje, charaktery i często odmienne wartości, ale łączy ich jedno - wszyscy pragną znaleźć miłość swojego życia. Uczestnicy, zamknięci w specjalnie zaaranżowanym studiu w Stambule, będą się ze sobą kontaktować za pośrednictwem ekranu. Poza studiem kandydatki i kandydaci mogą spotykać się wyłącznie na zaaranżowanych randkach, które są nagrodami w konkursach. O tym, kto wygra programi zdobędzie główną nagrodę zdecydują widzowie. A do zgarnięcia jest nie tylko serce ukochanej osoby, ale także potężny zastrzyk gotówki.Emisje od poniedziałku do soboty o godzinie 21:00, a w niedzielę o 18:00. Dodatkowo, show będzie można oglądać na platformie FilmBox+. Zaplanowano łącznie 75 odcinków show. Zdjęcia do programu realizowane będą w Stambule.