"Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler wracają w TVN. Co w nowym sezonie?

Wiosną królowa polskiej gastronomii trafi między innymi do pizzerii "DaviOli" w Krzeszycach oraz "Calabria" w Olsztynie, pubu z obiadami domowymi "Masters" w Inowrocławiu oraz restauracji kuchni wietnamskiej "Zielony Nosorożec" w Białymstoku. Przekonamy się także jakie zmiany dokonają się w "Polskim-nie-rządzie" w Sosnowcu oraz "Szmaragdowej" w Kudowie, specjalizującej się w kuchni gruzińskiej.W jednym z odcinków Magda Gessler odwiedzi nadwiślański Szczucin, leżący przy drodze łączącej Tarnów z Kielcami. W sąsiedztwie okazałego Muzeum Drogownictwa znajduje się "Restauracja Staropolska". Prowadzą ją małżonkowie Małgorzata i Paweł. Ona kończyła AWF, on jest muzykiem i na głębokie, mętne wody gastronomii rzucili się bez żadnego doświadczenia w tej branży. Krótko prowadzili lokal w Tarnowie, a zaraz potem zdecydowali się zainwestować ogromne pieniądze z oszczędności i kredytów w kupno okazałej restauracji w Szczucinie. Początkowo interes się kręcił, a restauracja żyła głównie z imprez okolicznościowych. Wszystko zmieniła pandemia. Utrzymanie potężnego lokalu z dużą załogą szybko wpędziło właścicieli w długi. Straty sięgnęły już 650 tysięcy złotych. Po lockdownie klienci nie wrócili i właściciele nie mają pomysłu, jak ich przyciągnąć. Postanowili zaprosić najbardziej pomysłową w Polsce restauratorkę Magdę Gessler.Z kolei w Raciborzu od ponad dwóch lat swój biznes prowadzi Paweł. "Imperia", bo tak nazywa się ten lokal, to przede wszystkim sala na imprezy okolicznościowe i miejsce, gdzie przygotowuje się posiłki dla okolicznych firm. Restauracja jednak ledwie "dycha"... Według Agnieszki, menedżerki, do restauracji czasem przyjdą dwie osoby, czasem trzy, ale tak naprawdę można powiedzieć, że lokal w tym miejscu nie funkcjonuje. A cała inwestycja miała być przecież - według właściciela - kurą znoszącą złote jaja. Paweł jest załamany, bo w "Imperię" włożył prawdziwą górę pieniędzy, a do spłaty wciąż pozostaje mu... 2,3 miliona! Mężczyzna nie kryje, że jedynym ratunkiem dla niego jest Magda Gessler! Jednak to, co prowadząca odkryje w raciborskiej "Imperii", wprawi ją w osłupienie. A wydawało się, że widziała już wszystko...W pierwszym odcinku Magda Gessler odwiedzi Bartoszyce, położone niedaleko granicy z obwodem kaliningradzkim dwudziestotysięczne miasto, o długiej i ciekawej historii. Budowle gotyckie stawiali tu Krzyżacy, a neogotyckie Prusacy. I właśnie w takich zabytkowych murach swoją restaurację, o wdzięcznej nazwie Gościnna, prowadzi Ewa. W czternastym wieku, u zarania swojego istnienia, w budynku Gościnnej mieścił się okazały browar. W czasach współczesnych lokal przez wiele lat świecił pustkami, do czasu aż wynajęła go pani Ewa.Początki działalności wyglądały obiecująco, ale przyjście pandemii rozłożyło restauracyjny biznes na łopatki. Od ponad dwóch lat właścicielka do niego dopłaca. W łataniu finansowych dziur pomaga jej pracujący w firmie transportowej mąż. Z kolei młody, dwudziestoczteroletni kucharz Dawid, walczy o pozyskanie klientów, wprowadzając co i rusz nowe dania. Czy znanej restauratorce Magdzie Gessler uda się tchnąć w to miejsce ducha dawnej świetności?