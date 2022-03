"Żeby nie było śladów", "Nomadland", "Pitbull", "Dexter", Kukulska "bez prądu" i Oscary hitami marca w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ ogłosiła najważniejsze premiery na marzec

• Wśród propozycji najlepszy film ubiegłego roku, lauret trzech statuetek Oscara "Nomadland"

• Serial "Pitbull" oraz nowa odsłona "Dextera"

• Natalia Kukulska w nowej odsłonie "MTV Unplugged"

Premierowa oferta Canal+ na marzec to najlepszy film ubiegłego roku (według Amerykańskiej Akademii Filmowej), czyli(premiera 27 marca) Oprócz tej najważniejszej, film dostał jeszcze dwa kolejne Oscary - za główną rolę Frances McDormand i dla najlepszej reżyserki, Chloe Zhao. To opowieść o współczesnych amerykańskich nomadach. Ludziach, którzy nie potrzebują domów, miast, mnóstwa przedmiotów. Ot, wsiadają do swojego vana i podróżują po amerykańskim Zachodzie. To niełatwe życie, ale ciekawe i godne. Ten bardzo amerykański w formie i wymowie film wyszedł spod ręki, urodzonej w Pekinie, reżyserki Chloe Zhao, której talent Hollywood zauważył i docenił jeszcze przed nagrodami dla "Nomadland".Polski dramat(26 marca) to historia Grzegorza Przemyka i tego co wydarzyło się potem, to jedna z najczarniejszych kart ostatnich lat PRL-u. Ten film odtwarza w fabularnej formie to, jak niespełna czterdzieści lat temu w naszym kraju cały wielki aparat państwowy próbuje zafałszować fakty i skompromitować niewinnych ludzi, sanitariuszy, którzy wieźli Przemyka do szpitala. Wszystko, byle tylko oczyścić z podejrzeń winnych milicjantów.Wśród filmowych premier(13 marca). Nagrodzony Oscarem i BAFTĄ duński film o grupce nauczycieli, którzy nie mają zamiaru wytrzeźwieć. Bo życie na tytułowym "rauszu" jest po prostu lżejsze, lepsze, przyjemniejsze. Tyle, że nieustanne utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi niesie za sobą jeszcze inne skutki, których nie są w stanie przewidzieć.Będzie także(5 marca). Wnuki i dziadkowie. Zazwyczaj to relacja pełna bezwarunkowej miłości, ale nie tym razem. Młody Peter kocha swojego dziadka, ale gdy ten wprowadza się do domu rodziców i zajmuje jego pokój... miłość zmienia się w otwartą wojnę. Oto dzieciak i jego kumple próbują zrobić wszystko, by przegonić dziadka. Ten jednak okazuje się równie pomysłowy i złośliwy. I też ma przyjaciół. W tej familijnej komedii w przewrotny sposób powraca duet, który znamy z jednego z najlepszych dramatów wojennych wszech czasów - "Łowcy jeleni".Z kolei(9 marca) to trzecia część serii młodzieżowych melodramatów opartych na bestsellerowym cyklu powieściowym Anny Todd. Literacki cykl "After" rozpoczął się jako internetowe fan fiction, inspirowane zespołem One Direction. Jego wielka popularność pozwoliła przenieść "After" na papier (bohaterowie wystąpili w pięciu tomach), a z czasem również na filmowy ekran. Ten film, to ekranizacja środkowego tomu, w którym uczucie pary głównych bohaterów - Tessy i Hardina - staje przed kolejnym wyzwaniem. Oto Tessa musi, dla rozwoju kariery, przenieść się na drugi koniec kraju. Hardin cierpi, próbuje ją zrozumieć, ale to niełatwe. Czy miłość na odległość przetrwa? Tym bardziej, że na jej drodze mogą stanąć rodzinne tajemnice i nowy przystojny przyjaciel Tessy...Wśród serialowych premier(od 9 marca). Dexter Morgan to kultowy bohater serialu, który widzowie na całym świecie uwielbiali oglądać. Po ośmiu sezonach pożegnaliśmy się z "Dexterem" w 2013 r. Jak widać nie na zawsze. W marcu w Canal+ kolejne przygody bohatera, który przez tę dekadę zmienił się, zmienił nazwisko, ale pewnych rzeczy zmienić się nie da. W roli Dextera, czy raczej teraz Jima Lindsaya powraca rewelacyjny Michael C. Hall (który już wcześniej za wcielanie się w tę postać nagrodzony był Złotym Globem). Powraca również, wcielająca się w rolę jego siostry Debry, Jennifer Carpenter.Kolejna propozycja to serialowa wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi. W kolejnej opowieści z cyklu(od 11 marca) Andrzej Grabowski powraca jako doświadczony i zmęczony życiem policjant Jacek Goc, zwany "Gebelsem". Tym razem musi się zmierzyć z najmroczniejszym przeciwnikiem w całej swej policyjnej karierze - "Nosem", szefem wielkiej grupy przestępczej. Sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy syn "Gebelsa" wraz z przyjaciółmi, nie wiedząc z kim mają do czynienia, okrada "Nosa". Czy ojciec jest w stanie go uratować? I czy mu wybaczy?Z drugim sezonem wracają(od 14 marca). Górzysta alpejska granica między Niemcami a Austrią znowu staje się areną mrocznych wydarzeń. I ponownie para policyjnych detektywów - niemiecka inspektor Ellie Stocker i Austriak Gedeon Winter, którzy jeszcze nie do końca wydobrzeli przeżyciach z poprzedniego wspólnego śledztwa - musi prowadzić kolejne dochodzenie. Tym razem ich przeciwnikiem jest Xandi, który sieje postrach wśród kobiet.Muzycznym wydarzeniem będzie(od 12 marca). Formuła prostej akustycznej muzyki od ponad trzydziestu lat świetnie się sprawdza i kolejne gwiazdy z całego świata chętnie mierzą się z takim wyzwaniem. Najnowsza polska edycja tego cyklu to koncert wokalistki, która na scenie pojawiła się jeszcze wcześniej niż "MTV Unplugged" - zadebiutowała bowiem pierwszą płytą w 1986 r. mając zaledwie dziesięć lat. Następnie, już jako dorosła i świadoma artystka, zdobyła i utrzymała jeszcze większą popularność dzięki piosenkom takim jak "Piosenka światłoczuła", "Im więcej ciebie tym mniej", "Sexi Flexi" czy "Decymy". Teraz, w 25 rocznicę premiery swojego pierwszego "dorosłego" albumu "Światło" artystka stanęła na deskach Sceny Relax, gdzie w niesamowitej oprawie wizualnej i w towarzystwie wybitnych muzyków zagrała koncert w formacie unplugged. Na scenie towarzyszą jej goście, z którymi stworzyła niezwykłe duety - Natalia Szroeder i Igor Herbut.W nocy z 27 na 28 marca na antenie Canal+, czyli najważniejszych amerykańskich nagród filmowych. Największe gwiazdy Hollywood znowu pojawią się w słynnym Dolby Theatre, a miliony widzów na całym świecie zasiądą przed telewizorami. Również polscy kinomani będą mieli okazję obejrzeć całą ceremonię i kibicować dwóm szansom na statuetki dla naszych rodaków. Janusz Kamiński nominowany jest za zdjęcia do musicalu "West Side Story" Stevena Spielberga, a w kategorii krótkometrażowy film aktorski szanse ma "Sukienka" w reżyserii Tadeusza Łysiaka z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Polskie studio Oscarowe w CANAL+ poprowadzą, podobnie jak w poprzednich latach, Karolina Korwin Piotrowska i Błażej Hrapkowicz. Tymczasem tam w Los Angeles gospodyniami wieczoru będą trzy popularne amerykańskie aktorki i komiczki: Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes.