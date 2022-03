Bayern kontra Bayer. Mecz na szczycie. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Bayern Monachium - Bayer Leverkusen. W sobotę lider Bundesligi zagra z trzecią drużyną tabeli.

• Mecz na szczycie Bundesligi będzie też starciem najlepszych ligowych strzelców: Roberta Lewandowskiego (28 goli) i Patricka Schicka (20 goli)

• Wszystkie mecze Bundesligi na żywo z polskim komentarzem transmituje platforma streamingowa Viaplay

Bayern Monachium kontra Bayer Leverkusen, Robert Lewandowski kontra Patrick Schick. Sobotni hit na szczycie Bundesligi (początek o 15.30) da odpowiedź na pytanie, czy na dziesięć kolejek przed końcem sezonu dla Bayernu to już ostatnia prosta na drodze do obrony mistrzowskiego tytułu. Z kolei dla Bayeru to jedna z ostatnich szans na pościg za wiceliderem Borussią Dortmund, do której ekipa z Leverkusen traci sześć punktów.Obie drużyny wygrały cztery z pięciu ostatnich meczów w Bundeslidze. Smaczku całej rywalizacji dodaje pojedynek najlepszych snajperów obecnych rozgrywek: reprezentanta Polski Roberta Lewandowskiego (28 bramek) i Czecha Patricka Schicka (20). W październiku w Leverkusen, Bayern rozgromił rywala aż 5:1. Schick trafił do siatki raz, Lewandowski dwukrotnie.W sobotę o 15.30 zagrają też wicemistrz Niemiec RB Lipsk z SC Freiburg, będzie to rywalizacja czwartej i piątek ekipy w tabeli. Oba zespoły mają tyle samo punktów, tracąc cztery punkty do trzeciego Bayeru Leverkusen, który... w Monachium nie będzie faworytem.Z kolei w niedzielę, o 15.30 druga w lidze Borussia Dortmund gra na wyjeździe z FSV Mainz. Drużyna z Dortmundu gra bez presji, bowiem do Bayernu traci osiem punktów, mając sześć punktów przewagi nad Bayerem Leverkusen. A przecież co najmniej jeden z tych zespołów w tej kolejce na pewno straci punkty. Bramkarzem Borussii, na razie U-23, został właśnie urodzony w Niemczech młodzieżowy reprezentant Polski - Marcel Lotka.Mecze 25. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (4 marca):• 20.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Marcin BorzęckiSobota (5 marca):• 15.30komentują Rafał Wolski i Tomasz Urban• 15.30komentuje Kamil Kania• 15.30komentuje Dawid Król• 15.30komentuje Dawid Szymczak• 15.30komentuje Tomasz Górski• 18.30komentują Marcin Pawłowski i Radosław GilewiczNiedziela (6 marca):• 15.30komentują Mateusz Borek i Radosław Gilewicz• 17.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki