SSC Napoli kontra AC Milan hitem piłkarskiego weekendu w Eleven Sports

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć szlagierowy mecz ligi włoskiej, w którym lider, SSC Napoli, podejmie drugi w tabeli AC Milan.

• Ciekawie zapowiadają się także starcia głównych faworytów do mistrzostwa Hiszpanii, Francji i Portugalii - Realu Madryt, Paris Saint-Germain i FC Porto.

SSC Napoli i AC Milan zajmują dwa czołowe miejsca w tabeli i mają taką samą liczbę punktów, co oznacza, że stawką ich meczu w ten weekend będzie fotel lidera Serie A. Istotne będzie również utrzymanie przewagi nad broniącym tytułu, trzecim w ligowej stawce Interem Mediolan. W dwóch poprzednich konfrontacjach pomiędzy tymi drużynami górą byli Azzurri, a Piotr Zieliński asystował przy golach przesądzających o ich zwycięstwie. Obok niego w szlagierowym starciu Napoli z Milanem kibice będą mogli zobaczyć m.in. Victora Osimhena, Oliviera Giroud, Lorenzo Insigne i Rafaela Leão. Neapolitańczycy pozostają niepokonani w lidze od ośmiu spotkań, a mediolańczycy nie przegrali na wyjeździe od ponad trzech miesięcy. Która z tych ekip przedłuży swoją imponującą passę?Sporych emocji można spodziewać się także na Stadio Olimpico, gdzie szósta w tabeli AS Roma zmierzy się z piątą Atalantą Bergamo. Dla obu zespołów to niezwykle ważny mecz w kontekście walki o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Ich strata do miejsca zapewniającego kwalifikację wynosi aż sześć punktów, więc przegrany znacznie ograniczy swoje szanse na grę w tych elitarnych rozgrywkach.Głównym wydarzeniem weekendu na boiskach ligi hiszpańskiej będzie starcie prowadzącego w tabeli Realu Madryt z walczącym o awans do europejskich pucharów Realem Sociedad. Na Estadio Santiago Bernabéu dojdzie do konfrontacji dwóch świetnie zorganizowanych drużyn w defensywie. Bramkarz Królewskich, Thibaut Courtois, pozostaje niepokonany od czterech ligowych spotkań, a jego zespół jest na drugim miejscu pod względem najmniejszej liczby straconych goli w tym sezonie. Ekipa z Kraju Basków również jest w czołówce tej klasyfikacji, a czyste konto zachowała w sześciu z ostatnich siedmiu meczów. Solidni obrońcy będą jednak mieli podczas tej rywalizacji sporo pracy, ponieważ po obu stronach zagrają bardzo skuteczni gracze, jak choćby Karim Benzema, Vinícius Júnior, Mikel Oyarzabal czy Alexander Isak.Przed niełatwym zadaniem stanie w weekend wicelider rozgrywek, Sevilla FC, która zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alavés. Gospodarze są groźni na własnym stadionie, gdzie od początku grudnia przegrali tylko raz. Ekipa Sevillistas przystąpi do tego spotkania w doskonałych nastrojach, bo w miniony weekend wygrała prestiżowe derbowe starcie z Realem Betis. Jej defensywa musi jednak uważać na groźnego Joselu, który w bieżącej kampanii ma na koncie już 12 bramek, co daje mu wysokie miejsce w klasyfikacji ligowych strzelców.Paris Saint-Germain w poprzedni weekend wrócił na zwycięską ścieżkę i jest coraz bliżej mistrzostwa Francji, ale w 27. kolejce ligi francuskiej czeka go jeden z najpoważniejszych sprawdzianów w sezonie - wyjazdowy mecz z trzecim w tabeli OGC Nice. Kibice paryżan liczą, że w ofensywie brylować będą Kylian Mbappé, Leo Messi i Neymar, którzy w ostatnich pięciu występach swojej drużyny zgromadzili w sumie aż dziewięć goli i osiem asyst. Tym razem o trafienia nie będzie łatwo, bo zespół z Nicei stracił w bieżących rozgrywkach najmniej bramek spośród wszystkich klubów francuskiej ekstraklasy.Ekscytujące widowisko zapowiada się także w Marsylii, gdzie Olympique podejmie AS Monaco. Tylko wygrana w tym meczu gwarantuje gospodarzom utrzymanie pozycji wicelidera Ligue 1 Uber Eats oraz dystansu do PSG. W ich szeregach wiele będzie zależało od Arkadiusza Milika, który w lutym aż sześć razy wpisał się na listę strzelców, kilkukrotnie przesądzając o zwycięstwach OM. Jak Polak spisze się w konfrontacji z walczącą o awans do europejskich pucharów ekipą z Księstwa?Szlagierem 25. kolejki ligi portugalskiej będzie wyjazdowa konfrontacja prowadzącego w tabeli FC Porto z nieprzewidywalnym FC Paços de Ferreira. Zespół z Porto pozostaje w obecnym sezonie niepokonany, ale musi bardzo uważać, bo gospodarze wygrali dwa mecze z rzędu, dzięki czemu przebili się do środka ligowej stawki i wciąż liczą się w grze o awans do europejskich pucharów. W tym spotkaniu wiele będzie zależało od Denílsona i Mehdiego Teremiego, którzy w ostatnim czasie regularnie trafiają do siatek rywali oraz mają kluczowe znaczenie dla ofensywnych poczynań swoich drużyn.Widowiskowy cykl FIM SuperEnduro wkracza w decydującą fazę walki o mistrzostwo świata. Serię marcowych zmagań rozpoczną zawody o Grand Prix Izraela, w których weźmie udział sześciokrotny zdobywca tytułu Tadeusz Błażusiak. Polak jest obecnie na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej i ma duże szanse na kolejne trofeum. Musi jednak uważać na swoich głównych rywali: Billy'ego Bolta, Jonny'ego Walkera, Coltona Haakera i Cody'ego Webba, którzy utrzymują świetną formę. Zmagania w Jerozolimie zapowiadają się ekscytująco!Czwartek (3 marca):• 18:00 FIM SuperEnduro World Championship 2022:(Eleven Sports 2)komentarz: Sławomir Szymczak, Łukasz Kędzierski• 21:10 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiPiątek (4 marca):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:40 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz MajakSobota (5 marca):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 15:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Filip Kapica• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowskistudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Mikołaj Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (6 marca):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Dominik Guziak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Świerżyński, Michał Świrkula• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Miołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (7 marca):• 20:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Gazda, Krzysztof Rot