Ruszył serwis Onet Ukraina

Łukasz Szewczyk

• Onet uruchamia specjalny serwis dla Ukraińców

Po pozytywnym odzewie na publikację Strefy Ukraińskiej na stronie głównej Onet.pl, zostaje uruchomiony serwis Onet Ukraina. Pod adresem ukraina.onet.pl ukraińskojęzyczni użytkownicy zyskują dostęp do poczty elektronicznej i ogłoszeń, do dwudziestoczterogodzinnej relacji na żywo a także do artykułów o aktualnej sytuacji w Ukrainie i na granicy polsko-ukraińskiej.W serwisie Onet Ukraina publikowane są newsy z Ukrainy i Polski, komentarze i niezbędne informacje dla Ukraińców przybywających do Polski. Ponadto kilka razy w ciągu dnia są publikowane aktualizowane mapy, które pokazują najnowsze ruchy i miejsca ataków rosyjskich wojsk. Wszystkie treści są dostępne w języku ukraińskim.