Polskie Radio udostępniło częstotliwość DAB+ Ukraińskiemu Radiu

Łukasz Szewczyk

• Polskie Radio tymczasowo uruchomiło transmisję w czasie rzeczywistym sygnału Ukraińskiego Radia - poprzez swoje nadajniki cyfrowe w technologii DAB+.

• Dzięki temu przebywający w Polsce Ukraińcy będą mogli słuchać audycji swojego radia publicznego również w Polsce.

To bardzo istotne, by nasi ukraińscy przyjaciele, którzy są przyjmowani i goszczeni w różnych częściach Polski, mieli dostęp do najświeższych informacji bezpośrednio z Ukrainy - w ich języku ojczystym. Obecnie nadajniki radia cyfrowego w technologii DAB+ zlokalizowane są przede wszystkim w aglomeracjach miejskich i wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, a ich sygnał dociera do blisko 70% ludności na terytorium Polski. Nadajnik DAB+ Polskiego Radia w Przemyślu obejmuje część terytorium Ukrainy i ma w swoim zasięgu przejścia graniczne w Medyce, Korczowej i Przemyślu.- mówi Agnieszka Kamińska, Prezes Zarządu Polskiego Radia. -- dodaje.Radiowa Jedynka niemal natychmiast po ataku na Ukrainę rozpoczęła emisję specjalnych serwisów informacyjnych w języku ukraińskim. Serwisy te przygotowują i prezentują dziennikarze Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Przekaz jest nadawany z nadajnika fal długich (225kHz). Program 1 Polskiego Radia obejmuje swoim zasięgiem większość terytorium Ukrainy. Możliwość odbioru radiowej Jedynki jest niezależna od sieci telekomunikacyjnych na Ukrainie oraz w razie braku dostępu do Internetu, może stanowić jedno z nielicznych źródeł prawdziwych i obiektywnych informacji dla ludności ukraińskiej na terenach objętych działaniami wojennymi.Dodatkowo antena Polskiego Radia dla Zagranicy emituje na Ukrainę audycje także na częstotliwościach UKF - dzięki nadajnikom w Kijowie oraz dziewięciu nadajnikom w obwodach: Donieckiem i Ługańskim.Polskie Radio już kilka dni wcześniej udostępniło w swoich internetowych kanałach sygnał publicznego Ukraińskiego Radia. To dodatkowa możliwość, dzięki której obywatele Ukrainy - przebywający w Polsce - mogą słuchać programu radiowego w swoim języku. Ukraińskiego Radia można słuchać za pośrednictwem internetowego playera Polskiego Radia oraz na platformie moje.polskieradio.pl. Sygnał publicznego ukraińskiego nadawcy został także dodany do aplikacji na urządzenia mobilne "Polskie Radio" - do bezpłatnego pobrania z Google Play i App Store.