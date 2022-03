Pojedynek na szczycie w Ekstraklasie, derbowy hit w Manchestrze - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

Hitem kolejki na boiskach PKO BO Ekstraklasy będzie pojedynek lidera rozgrywek, Lecha Poznań z trzecim w stawce Rakowem Częstochowa. Kolejorz w poprzedniej kolejce wrócił na czoło stawki, rozbijając Pogoń w Szczecinie 3:0. Potknięcie Portowców wykorzystali częstochowianie, którzy zbliżyli się do nich na dystans punktu. Z kolei do Lecha piłkarze Marka Papszuna tracą trzy oczka. Jeśli więc Raków chce poważnie przymierzyć się do premierowego w historii klubu triumfu w rozgrywkach, nie może pozwolić sobie na porażkę przy Bułgarskiej. Szlagier weekendu Lech - Raków skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki. Pierwszy gwizdek arbitra w niedzielę o 17:30.Oczy fanów ligi angielskiej zwrócone będą Manchester, gdzie w derbowym starciu, mistrzowie z błękitnej części miasta, zmierzą się Czerwonymi Diabłami. Gospodarze z pozycji lidera patrzą na resztę stawki, ale przewaga The Cityzens nad drugim w tabeli Liverpoolem stopniała do sześciu oczek, a główni rywale mają sześć punktów straty i mecz w zanadrzu. Z walki o tytuł już dawno wypisali się niedzielni rywale podopiecznych Josepa Guradioli, Manchester United. Przeciętna jesień sprawiła, że z klubem pożegnał się Ole Gunnar Solskjaer; nowy menedżer, Ralf Rangnick nie odmienił jednak Czerwonych Diabłów. Wprawdzie MU zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale ich gra często przyprawia fanów o ból zębów. United wciąż oczekuje na przełom. Czy zdarzy się to na Etihad, terenie wielkiego rywala? Początek meczu w niedzielę o 17:30.Piątek (4 marca)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Maciej Murawski• 20:25(nSport+)redakcja: Łukasz Benz• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga Smartbank: Real Saragossa - UD Alemria (Canal+ Online)• 23:00(Canal+ Sport)redakcja: Łukasz Wiśniowski, Jakub Polkowski• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech MichałowiczSobota (5 marca):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Edward Durda• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Paweł Grabowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński• 20:40 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik Tomczyk• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Dominik Tomczyk• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Niedziela (6 marca):• 10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Kołodziejczyk• 11:55 Futsal:(nSport+)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk, Wojciech Jagoda• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Adam Szała• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Kornacki, Tomasz Lipiński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 14:55 Ligue 1: Stade Rennes - Angers SCO (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1: Lille OSC - Clermont Foot (Canal+ Online)• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 18:10 LaLiga Smartbank: FC Cartagena - SD Eibar (Canal+ Online)• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Bojanowski• 20:55 LaLoiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Radosław Hyży• 21:30(Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz Ignacik• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Poniedziałek (7 marca)• 18:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski• 21:15(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 23:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)