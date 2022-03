"In The Heights: Wzgórza marzeń"- filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "In The Heights: Wzgórza marzeń", "Supernova", "Polowanie na czarownice", "Wojna z dziadkiem", "Kurdowie 2: Nowa era", "Wander"

Weekend premier wotwiera(5 marca). Kiedy Peter dowiaduje się, że jego ukochany dziadek Ed (Robert De Niro) zamieszka razem z nimi w jednym domu, jest w siódmym niebie i nie może doczekać się przeprowadzki. Chłopak jeszcze nie wie, co szykują z tej okazji dla niego rodzice... Wkrótce okazuje się, że nowy lokator ma zająć jego pokój, a on sam zostaje oddelegowany na poddasze. Pomimo wielkiej miłości do dziadka, Peter jest gotowy zrobić wszystko, by odzyskać swój dawny kąt. Nie mając wyboru, wypowiada staruszkowi wojnę! Z pomocą przyjaciół wymyśla coraz bardziej podstępne i totalnie zwariowane pomysły, aby osiągnąć swój cel. Jednak starszy mężczyzna okazuje się być godnym przeciwnikiem. Zamiast skapitulować, dziadek próbuje na wszelkie sposoby wyrównać rachunki z wnukiem, w czym pomagają mu: dawny przyjaciel Jerry ((Christopher Walken) oraz gotowa na wszystko Diane (Jane Seymour). Dawniej bliska rodzina, teraz żołnierze po przeciwnej stronie. Kto okaże się zwycięzcą w tym zaciętym starciu pokoleń?W niedzielę(6 marca). Nowa część animowanej sagi o rodzince jaskiniowców. Nieokrzesani Krudowie zauważają, że pora poszukać nowego miejsca do życia. Prehistoryczna rodzina wychodzi z pieczary i trafia w okolicę jak z bajki. Wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że w upatrzonym miejscu mieszkają już bardziej ucywilizowani Bettermanowie.Druga premiera to(6 marca). Prywatny detektyw Arthur Bretnik (Aaron Eckhart) stracił córkę w tragicznym wypadku. Zmaga się z traumą i ma problemy psychiczne. Sądzi, że dziewczynka padła ofiarą zaplanowanej zbrodni. Jest wyznawcą teorii spiskowych i razem z przyjacielem Jimmym Cleatsem (Tommy Lee Jones) prowadzi podcast poświęcony tej tematyce. Pewnego dnia jedna ze słuchaczek, Elena Guzman (Deborah Chavez), prosi, by wyjaśnił sprawę śmierci jej córki Zoe. Jest przekonana, że doszło do starannie zatuszowanego morderstwa. Arthur jedzie do miasteczka Wander w Nowym Meksyku, by podjąć śledztwo w tej sprawie. Poznając kolejne szczegóły, nabiera przekonania, że sprawa ta wiąże się z jego osobistym dramatem. Chce dopaść ludzi, który obwinia o śmierć swojego dziecka. Wkrótce na miejscu zjawiają się Cleats, który chce mu pomóc. W sprawę angażuje się także prawniczka Bretnika, Shelly Luscomb (Heather Graham).Weekend premierrozpoczyna(4 marca). Współczesna Ameryka. Magia istnieje, a czarownice są prześladowane przez władze USA. Nastoletnia Claire i jej rodzina są częścią skomplikowanej sieci, która pomaga naznaczonym magią kobietom uciec przez granicę w poszukiwaniu azylu w Meksyku. Kiedy jednak transport zostaje zakłócony przez federalnych łowców czarownic, rodzina wpada w kłopoty i stara się ukryć dwie młode czarownice w swoim domu. Gdy łowcy czarownic zbliżają się, a dziwna moc zaczyna nawiedzać ich domostwo, Claire odkrywa, że może mieć z tymi czarownicami więcej wspólnego, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić.W sobotę(5 marca). Sam (Colin Firth) i Tusker (Stanley Tucci), partnerzy od dwudziestu lat, podróżują po Anglii swoim starym kamperem, odwiedzając przyjaciół, rodzinę i miejsca z przeszłości. Po zdiagnozowaniu demencji u Tuskera, ich życie bezpowrotnie się zmienia, a możliwość spędzania wspólnego czasu stała się dla nich ważniejsza niż kiedykolwiek. Pewnego dnia jednak sekretne plany wystawiają ich uczucie na ogromną próbę.Niedzielną Megapremierą będzie film(6 marca). Filmowa wersja nagrodzonego nagrodą Tony broadwayowskiego musicalu, w którym nowojorski właściciel bodegi oszczędza codziennie każdy grosz, żyjąc nadzieją oraz śpiewając o lepszym życiu. Aromat cafecito caliente unosi się w powietrzu niedaleko stacji metra przy 181. ulicy w Nowym Jorku, gdzie istny kalejdoskop marzeń nakręca tętniącą życiem i zżytą społeczność. Tam właśnie mieszka sympatyczny, obdarzony magnetyczną osobowością właściciel sklepiku Usnavi (Anthony Ramos). Mężczyzna odkłada każdy grosz z dziennego utargu, żyjąc nadzieją i fantazją oraz śpiewając o lepszym życiu.Z kolei w"Uduchowiona Gloria" (4 marca, Cinemax). Gloria jest samotną kobietą, która pracuje w lokalnej księgarni. Kobieta często plotkuje ze swoją współpracowniczką i przyjaciółką Sandrą, która dzieli się z nią swoimi rozwiązłymi historiami miłosnymi. Gloria natomiast skarży się na brak snu. Nieustająco budzą ją sąsiedzi z góry, którzy uprawiają szaleńczo głośny seks. Jest to dla niej niczym policzek, ponieważ ona sama nigdy nie przeżyła orgazmu. W końcu Sandra namawia Glorię, by wprowadziła się do domu, który jej chłopak wynajmuje na przedmieściach. Tam Gloria poznaje mężczyznę swoich marzeń, Dantego, i po raz pierwszy doświadcza przyjemności. Sęk w tym, że nie jest on człowiekiem, a duchem..."Złodziej" (5 marca, Cinemax 2). Skuter jest dla bohatera wszystkim. Mężczyzna zarabia jako dostawca pizzy. Na skuterze zawozi też żonę do pracy, a córkę do szkoły. Kiedy więc pewnej nocy dwuślad zostaje skradziony, jego świat nagle się wali. Musi odzyskać swój skuter - lub znaleźć nowy - w każdy możliwy sposób, zanim rozpocznie się jego kolejna zmiana. Jeśli mu się nie uda, nie tylko straci pracę, ale też i całą resztę. Próbuje poprosić kilku znajomych o pomoc w nawigowaniu po tym nieznanym, pełnym pułapek mieście. Jednak w miarę jak kończy mu się czas, jego kompas moralny zaczyna szwankować. Przystawiony do muru, nie zawaha się przed niczym, by ratować siebie i swoją rodzinę.