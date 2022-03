Rusza "99 - Gra o wszystko" w TTV

Łukasz Szewczyk

• TTV rozpoczyna emisję kolejnej wiosennej nowości

99 uczestników do pokonania, tyle samo konkurencji i jeden cel - rywalizujący w tym programie za wszelką cenę nie chcą być ostatni. W każdym odcinku zawodnicy będą mieli do pokonania kolejne konkurencje, w których będzie liczył się spryt, werwa, otwarta głowa i odrobina szczęścia. Wszyscy mają takie same szanse, jednak ci, którzy najgorzej poradzą sobie z kolejnymi zadaniami, odpadają z programu. Do finałowego, 12. odcinka, dotrze ośmiu najlepszych zawodników, którzy powalczą o główną nagrodę - 50 000 PLN.Seria liczy dwanaście odcinków.