Sporo zawirowań w drugim sezonie serialu "Kowalscy kontra Kowalscy" w Poslacie

Łukasz Szewczyk

• Nieoczekiwana zmiana statusu majątkowego, awantury, łzy wzruszenia, intrygi, kłamstwa, które maja bardzo krótkie nogi, i mnóstwo życiowych lekcji

• Polsat rozpoczyna emisję nowego sezonu serialu "Kowalscy kontra Kowalscy"

Drugi sezon komediowego serialu Polsatu ponownie na antenie stacji. Co czeka na nas tym razem? - -- zapowiada Jakub Zdrójkowski, serialowy Nikodem. -- zdradza Marieta Żukowska, wcielająca się w postać Anny Kowalskiej. -- dodaje Katarzyna Kwiatkowska, odgrywająca rolę Jadwigi Kowalskiej. -- podsumowuje Henryk, grany przez Wojtka Mecwaldowskiego. -- dodaje aktor tajemniczo.Głównym sprawcą zawirowań w drugim sezonie serialu będzie tym razem... Piotr. -- opowiada Piotr Adamczyk. -- dodaje aktor.Faktycznie anielska cierpliwość Anny zostanie wystawiona na prawdziwą próbę. Jak na arystokratkę z dziada pradziada przystało, z godnością będzie pokonywała wszystkie przeszkody. Ogromnym wsparciem będą dla niej biedni Kowalscy, którzy mimo braku więzów krwi będą dla niej jak prawdziwa rodzina.Co w pierwszym odcinku?Laura (Anna Czartoryska-Niemczycka) świetnie odnajduje się na stanowisku nowej właścicielki salonu samochodowego. Zatrudnia Piotra (Piotr Adamczyk) jako managera, zaś Henryka (Wojciech Mecwaldowski) w charakterze osobistego szofera. Piotr boi się, że w końcu wyjdzie na jaw, że ponownie popadł w kłopoty przez hazard. Wie, że Anna (Marieta Żukowska) nie wybaczyłaby mu tego. Próbuje namówić Alberta (Przemysław Bluszcz), by ten kupił jego dom, a następnie... wynajął go Kowalskiemu. Tymczasem nieświadome sytuacji Anna z Jadwigą (Katarzyna Kwiatkowska) beztrosko planują wakacyjny wyjazd do Dubaju. Kiedy jednak Albert dowiaduje się, że rodzina zamierza udać się na ekskluzywne wakacje, nakazuje Piotrowi natychmiast opuścić dom. Piotr, aby uniemożliwić rodzinny wyjazd do Dubaju, pali paszporty. Kiedy Anna szuka dokumentów, przez przypadek znajduje mandat ze zdjęciem Henryka i tajemniczej kobiety. Zaczyna podejrzewać, że Henryk ma romans. Dzieli się przypuszczeniami z Jadzią.