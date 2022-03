Startuje 7. edycja "MasterChef Junior" w TVN. Zmiany w jury, gwiazdy w programie

Łukasz Szewczyk

• Saltimbocca, tatar z selera, okoń morski, faszerowane warzywa, ravioli z płynnym żółtkiem czy dania z kukurydzy

• TVN rozpoczyna emisję siódmej edycji programu "MasterChef Junior"

Nowa edycja "MasterChef Junior" to przede wszystkim zmiany w jury. Obok Anny Starmach i Michela Morana w roli jurora zadebiutuje Tomasz Jakubiak, prowadzący programy kulinarne w Canal+ Kuchnia.To jednak nie koniec niespodzianek. Na muzyczną ucztę zaprosi uczestników Viki Gabor, która zaśpiewa dla nich swoje przeboje. Młoda artystka sprawdzi jak jej młodsi koledzy radzą sobie z kuchnią wegetariańską. Zawodnicy będą musieli przygotować dla aktorów i gości Teatru Groteska w Krakowie aż 500 małych ciasteczek w dwóch smakach! Do najsłynniejszej kuchni w Polsce wróci Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji "MasterChefa".Na planie pojawi się także mistrz sushi Taiyo Jung, który poprowadzi wyjątkowy masterclass. Z kolei w trakcie wizyty mistrzyni cukiernictwa, "Urszi" (Urszuli Janusz), uczestnicy przygotują razem z nią efektowny deser. Zmierzą się też z potrawami jurorów programu. Michel Moran pokaże jak przyrządzić idealną rybę, Tomek Jakubiak zaprezentuje przepis na danie mięsne, a Ania Starmach przybliży tajniki idealnego deseru.Pretendentów do zwycięstwa wesprą również ich mamy i jeden tata, z którymi uczestnicy wspólnie przyrządzą odświętny obiad. Kreatywnością i wyczuciem smaku trzeba będzie się wykazać w odcinku poświęconym kuchni chińskiej. Nie lada wyzwaniem okażą się także desery z użyciem wanilii - crème brûlée, semifreddo i panna cotta.Na zwycięzcę siódmej edycji show czeka statuetka MasterChefa Juniora, czek na 15 tys. złotych oraz nagroda specjalna - 30 tys. złotych od sponsora programu.W pierwszym zadaniu będzie trzeba przygotować swoje danie popisowe - jurorzy będą chcieli odlecieć do kulinarnego nieba tylko za pomocą najlepszych dań w wykonaniu uczestników. Druga część programu oprze się na pierwszym, poważnym kulinarnym wyzwaniu - tematem konkurencji będzie przygotowanie ravioli z płynnym żółtkiem. To zadanie wymaga precyzji i wprawnego kulinarnego oka. Czy zawodnicy poradzą sobie z tym zadaniem?