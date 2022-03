Telewizyjna premiera serialu "Pajęczyna" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Thriller szpiegowski w gwiazdorskiej obsadzie na antenie TVN

• "Pajęczyna" zabierze fanów seriali do okresu późnego PRL-u i odsłoni przed nimi nieznane dotąd kulisy udziału Polski w międzynarodowym wyścigu atomowym

Rok 2010. Jeden list potrafi zmienić wszystko i obudzić uśpione demony przeszłości. Przekonuje się o tym Kornelia Titko, która pewnego dnia dostaje tajemniczą wiadomość i dowiaduje się, że śmierć matki i siostry mogły nie być przypadkowe. Co więcej, nadawcą korespondencji jest niejaki Stanisław Wanio - oskarżony o zabójstwo siostry Kornelii, Jagody.Równocześnie do jednego ze szpitali trafia mężczyzna z poparzoną twarzą. Pacjent nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Za to uważa, że jest sierpień 1978 r., nazywa się... Stanisław Wanio i przed paroma godzinami był świadkiem morderstwa siostry Kornelii! Kim jest tajemniczy człowiek? Przecież jest niemożliwe, żeby przeniósł się w czasie, prosto z feralnego dnia...W obliczu nowych informacji i podążając za własną intuicją, Kornelia rozpoczyna prywatne śledztwo. Pragnie ustalić rzeczywiste okoliczności wydarzeń, które na zawsze zmieniły jej dzieciństwo.W 1978 roku matka Kornelii, Teresa Titko, była nie tylko utalentowaną fizyczką, ale przede wszystkim bliską współpracownicą twórcy polskiego programu nuklearnego, generała Giedrowicza. Latem zespół generała, prowadzony przez matkę Kornelii, doszedł do prekusorskiej fuzji termonuklearnej, która otwierała drogę do stworzenia bomby neutronowej. W tym samym czasie w niewyjaśnionych okolicznościach, podczas wypadu na weekend z przyjaciółmi, zginęła starsza córka Teresy i siostra Kornelii, Jagoda.Odkrywając kolejne elementy zagadki, Kornelia uświadamia sobie, że jej sekret rodzinny to chroniona latami tajemnica PRL-u, która została wymazana z kart historii powojennej Polski. I nadal są tacy, którym bardzo zależy na tym, żeby pewne sprawy nigdy nie ujrzały światła dziennego...