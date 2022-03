"Jak pomagać, a jak nie pomagać". Przewodniki Radia TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy, m.in. o czym pamiętać, zapraszając kogoś pod swój dach i jak się komunikować z gośćmi

• Tego można się dowiedzieć ze specjalnego cyklu porad przygotowanych przez Radio TOK FM.

Pomoc uchodźcom wojennym nie jest łatwą rzeczą. O czym trzeba pamiętać, co warto robić, a czego unikać w sytuacji, gdy decydujemy się przyjąć kogoś pod swój dach? Specjalny poradnik Radia TOKFM zbiera doświadczenia dziennikarek i dziennikarzy stacji oraz portalu tokfm.pl, którzy stali się rodzinami goszczącymi uciekających z Ukrainy.Przewodniki "Jak pomagać, a jak nie pomagać" autorstwa Anny Wacławik-Orpik emitowane są na antenie 5 razy dziennie. To krótkie porady na temat pomocy Ukraińcom i innym mieszkańcom objętego wojną kraju. Dzięki nim słuchacze TOK FM dowiedzą się m.in. jak rozmawiać z uchodźcami o finansach i jak spytać, czy potrzebna jest pomoc lekarza, a także czemu herbata to podstawowy gest gościnności.Porady "Jak pomagać, a jak nie pomagać" można także odsłuchać w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl - są one dostępne dla wszystkich internautów. Będą mieć również formę artykułu do przeczytania na tokfm.pl. Zespół stacji przygotował na razie 10 odcinków cyklu, ale chce je na bieżąco uzupełniaćTo kolejny projekt redakcji TOK FM przygotowany w związku z wojną w Ukrainie. Wcześniej dziennikarze rozgłośni i tokfm.pl przygotowali specjalny materiał wideo, chcąc okazać solidarność z mieszkańcami kraju ogarniętego wojną (więcej informacji - tutaj). TOK FM włączyło się też przygotowanie specjalnego wydania gazety dla Ukrainek i Ukraińców uciekających przed wojną, opublikowanego przez zespół wciąż działającego ukraińskiego "Expressu" i redakcję "Gazety Wyborczej".Radio TOK FM na swojej antenie nieustannie przekazuje wiadomości na temat inwazji na Ukrainę - temat jest wiodącym w ostatnich dniach w publicystyce i informacjach. Na antenie stacji można też usłyszeć specjalne komunikaty po ukraińsku wyrażające solidarność z narodem ukraińskim.