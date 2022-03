Cyfrowa prenumerata Wyborcza.pl dla firm i instytucji w ofercie z "Presserwisem"

Łukasz Szewczyk

• Dział Prenumeraty B2B Wyborcza.pl rozpoczął współpracę z "Presserwisem".

• Dzięki temu klienci Wyborcza.pl razem z subskrypcją treści serwisu w pakiecie Biznes mogą otrzymać również dostęp do codziennego newslettera "Presserwis".

Od marca 2022 roku subskrybenci pakietu biznesowego Wyborcza.pl dla firm i instytucji (w dostępie grupowym) mogą wybrać ofertę prenumeraty na 6 lub 12 miesięcy wraz z codziennym newsletterem "Pressserwis". Wspólny pakiet jest kierowany do działów marketingu, agencji reklamowych, agencji PR, domów mediowych oraz do uczelni o profilu marketingowym, reklamowym i PR-owym.Pakiet Wyborcza Biznes obejmuje dostęp do wszystkich treści serwisów Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Wysokieobcasy.pl oraz do magazynów i dodatków "Wyborczej", a także do newslettera biznesowego. Jego subskrybenci mają również do 80% zniżki na usługi kurierskie firmy Glob Kurier. "Presserwis" to z kolei codzienny, płatny newsletter z najświeższymi oraz najbardziej istotnymi wiadomościami z branży medialnej, marketingowej, reklamowej z kraju i ze świata. Wspólny pakiet będzie idealnym narzędziem wykorzystywanym do codziennej pracy przez działy marketingu, PR, agencje reklamowe, domy mediowe oraz uczelnie. Oferta obejmuje od 10 do 100 subskrypcji w promocyjnej cenie.