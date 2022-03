Odświeżone "Disco Relax" i kolejne "Wesela z piekła rodem" wiosną w Polo TV

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2022 roku antenę Polo TV powraca w odświeżonej formule program "Disco i relax z Tomkiem Samborskim"

• Widzowie zobaczą także czwarty sezon hitowego serialu "Wesela z piekła rodem". Oraz sprawdzone hity stacji.

Kolejny sezonto mieszanka wybuchowa zwariowanych historii i to nie tylko miłosnych! Na stanowisko szefowej wraca niezastąpiona Alinka (Dorota Salamon), ale władza nad salą trafia w ręce nowego inwestora. Robson (Sebastian Kryspin) mianuje się złotym królem kuchni, a Krystian (Sławomir Mandes) przechodzi samego siebie w zabawianiu gości. Kelnerka Marysia (Magdalena Siudyka) zostaje zamieszana w ucieczkę panny młodej, a Seba (Krystian Hołdak) za bardzo idzie w tango i... śmiertelnie naraża się Alince. W sali weselnej robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Każdy odcinek to inna historia- pełna intrygi, śmiechu i szaleństwa, która dostarczy widzom masę rozrywki. Gościnnie udział w serialu wezmą również gwiazd muzyki disco polo m.in. Camasutra, Gesek, Cristo Dance. Jak poradzi sobie z kolejnymi przygodami ekipa domu weselnego? Kto okaże się nowym inwestorem? Czy Sebastian obroni twarz przed Alinką? Tego wszystkiego dowiecie się oglądając nowy sezon "Wesel z piekła rodem". Premierowe odcinki czwartego sezony serialu w każdą sobotę (od 12 marca) o godzinie 20:00 na antenie POLO TV.W nowej odsłonie powraca kultowy program disco polo tym razem pod tytułem. Punktem wyjściowym dla tego programu jest oczywiście niezapomniane show rozrywkowe z lat 90-tych czyli "Disco Relax". W odświeżonej formule niezmiennie prowadzącym programu będzie Tomasz Samborski, który w niedzielne przedpołudnie prezentować będzie największe hity disco polo i dance. W programie nie zabraknie także wywiadów oraz zaskakujących nowości. Premierowe odcinki na antenie Polo TV w każdą niedzielę o godz. 11:00.Wiosenna ramówka w Polo TV będzie również kontynuacją programów takich jak m.in. przebojowy(niedziela, 12.05), legendarnyRoberta Klatta (sobota, godz. 19.00) czy szalony(piątek, godz. 17.00), Edyta Folwarska odwiedza zaskakujące miejsca i realizuje szalone pomysły na weekend. Dni powszednie pełne będą muzyki oraz ciekawostek ze świata disco polo dzięki codziennemuprowadzonemu przez Norberta Bieńkowskiego od poniedziałku do piątku o 14.30. Nowości muzyczne ze świata disco pojawią się na antenę Polo TVw każdą sobotę o 18.30.