Oscary 2022 w Canal+. Premiery nagrodzonych filmów, transmisja gali, oscarowe studio

Łukasz Szewczyk

• Wieczór celebracji światowego kina ponownie w Canal+

• 94. Gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będzie transmitowana na antenie Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ Online

Po zeszłorocznej zmianie lokalizacji, w tym roku ceremonia wraca do Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center i będzie pokazywana na żywo przez ABC na terenie USA oraz przez ponad 200 lokalnych telewizji na całym świecie.Podobnie jak w zeszłym rokuna Canal Premium poprowadzą znawcy filmu: Karolina Korwin Piotrowska - dziennikarka i felietonistka, prowadząca program "Aktualności filmowe+" w Canal+ oraz Błażej Hrapkowicz - krytyk filmowy i prezenter, prowadzący "Kino mówi" w Ale kino+ i współprowadzący "Aktualności filmowych+". Transmisja z gali, którą otworzy o godz. 2:00 półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do godz. 5:00. W Oscarową noc nagrodzone zostaną 23 kategorie.Wśród tegorocznych nominacji mamy też polskich przedstawicieli - Tadeusza Łysiaka za krótkometrażowy film(27 marca premiera w Canal+ Premium oraz Janusza Kamińskiego za zdjęcia do "West Side Story".Zanim przyjdzie czas na tegoroczne nagrody, Canal+ przypomni widzom zeszłorocznych triumfatorów.(13 marca w Canal+) to zdobywca Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy oraz nominacji w kategorii najlepszy reżyser. Fabuła filmu opowiada o eksperymencie, który postanawiają przeprowadzić na sobie czterej przyjaciele prowadzący ustabiliozowane, chciałoby się powiedzieć nieco przykurzone życie szkolnych nauczycieli. Opierając się na teorii norweskiego psychiatry Finna Skårderuda jakoby mężczyźni rodzili się z niedoborem alkoholu we krwi na poziomie 0,05‰, Martin (w tej roli jak zawsze fenomenalny Mads Mikkelsen), Tommy, Nikolaj i Peter decydują się spróbować utrzymać taki właśnie poziom stężenia alkoholu przez cały czas we własnych organizmach. Początek eksperymentu przynosi same pozytywne wnioski. Szybko jednak sytuacja wymyka się spod kontroli prowadząc bohaterów nieuchronnie z "komedii" w stronę "dramatu". Jednak na końcu dla niemal wszystkich zaświeci światełko nadziei, a finałową scenę z tanecznymi wyczynami Martina (Mads Mikkelsen zanim zaczął karierę aktorską był zawodowym tancerzem) możemy potraktować jako szaloną, kolorową i rozświetloną celebrację życia właśnie.Kolejna oscarowa premiera to(13 lutego). Chcąc spełnić swój amerykański sen, Jakob Yi (Steven Yeun) wraz ze swoją żoną i dziećmi przeprowadza się ze słonecznej Kalifornii do sielskiego Arkansas, by na miejscu założyć plantację koreańskich roślin. Po przybyciu na miejsce, szybko zostają sprowadzeni na ziemię. Ich wymarzony dom to tak naprawdę wielka przyczepa na kółkach, która może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami oraz deszczem a żyzne pole wcale nie przynosi takich plonów o jakich marzył jego właściciel. Jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, do bohaterów wkrótce dołącza nieco szelmowska babcia z Korei. Choć nie wygląda i nie zachowuje się, jak typowa babcia, na przekór wszystkiemu i wszystkim nawiązuje nietypową więź z 6-letnim, niesfornym Davidem a resztę domowników uczy jak żyć w zgodzie z Ameryką, pielęgnując równocześnie własną tradycję.Wśród oscarowych premier także(27 marca). Film będący adaptacją książki Jessiki Bruder "Nomadland. W drodze za pracą" został trzykrotnym triumfatorem oscarowej ceremonii. Zdobył statuetki w kategoriach: najlepszy film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa dla Frances McDormand oraz najlepszy reżyser dla Chloé Zhao (która jako druga kobieta w historii Oscarów została nagrodzona w tej kategorii). Film był nominowany również w trzech innych kategoriach: za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsze zdjęcia i najlepszy montaż. Można sobie postawić pytanie, czy ten klimatyczny obraz wybranego przez Fern sposobu życia można uznać za jego celebrację? Czy powinniśmy zazdrości bezrobotnej, biednej kobiecie, która za cały swój dobytek ma to, co zmieściła do samochodu i jest zmuszona do wykonywania podstawowych czynności higienicznych w publicznych toaletach? Co my, widzowie, najczęściej wtłoczeni w korporacyjne i konwencjonalne tryby zobaczymy w tym obrazie - pochwałę wolności czy menelstwa?W ramówce Canal+ dostępne jest także film, który swoją telewizyjną premiera miał w lutym. Z koli w kolekcji Premiery Canal+ dostępne są m.in. filmu "Diuna" czy "Nie czas umierać".