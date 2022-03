Serialowa wiosna w TVP. Co w nowym sezonach?

Łukasz Szewczyk

• Premierowe odcinki serialów w TVP: "Klan", "kasta", "Leśniczówka", Na dobre i na złe", "Barwy szczęścia", "M jak miłość", "Na sygnale"

• Co w nowych sezonach?

W kolejnych odcinkach telenoweli(poniedziałek - piątek, godz. 17.55 w TVP1) Paulina podpisuje połączoną z awansem umowę na czas nieokreślony. Powoduje to niezadowolenie jej koleżanki z pokoju. Norbert znowu podejrzewa Sandrę o niewierność. Natomiast Anulka ma już wszystko, żeby rozpocząć własną działalność w sieci. Mariusz ma również pomysł na własny biznes, pokazuje Norbertowi zdjęcia zabytkowego samochodu, który chce wyremontować i wozić nim nowożeńców. Tymczasem Blanka zamierza spróbować swoich sił na rynku kryptowalut, a w jej biznes mocno wierzą Jerzy i Antek. Gorączkowo poszukują znajomych, którzy dorzuciliby swoje środki na inwestycję.W kolejnych odcinkach(poniedziałek - piątek, godz. 18.20 w TVP1) adwokaci kancelarii "Wolski i wspólnicy" będą kontynuować misję obrony ofiar układów przestępców i nieuczciwych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. W walce tej będą odnosić sukcesy i ponosić porażki. Odkryją kolejne dowody powiązań nieuczciwych sędziów, adwokatów i innych prawników z korumpującymi lub zastraszającymi ich biznesmenami, szefami zorganizowanych grup przestępczych czy członkami rodziny. Równolegle do walki z kastą adwokaci będą kochać, cierpieć, dzielić się problemami i radościami, a codzienne życie oraz jego wyzwania będą miały wpływ na ich postępowanie. W kancelarii pojawią się nowi współpracownicy oraz nowe "czarne charaktery" regularnie próbujące przeszkodzić adwokatom w ich pracy.Nowe odcinki opowieści o mieszkańcach(poniedziałek - piątek, godz. 20.30 w TVP1) przyniosą wiele wstrząsających historii i niespodziewanych zwrotów akcji. Już niebawem wysiłki Kasi, która próbuje poznać prawdę o śmierci swojego ojca, przyniosą efekty. Stary Karcz uzna, iż przyszedł najwyższy czas, by rozliczyć się ze swoim życiem. Rodzinna tragedia mocno skomplikuje sytuację ukrywających swoją miłość Poli i Daniela. Spokoju nie zaznają też leśnicy. Najpierw Lesińskiemu i jego podwładnym sen z oczu będzie spędzać problem konieczności zwolnienia jednego z pracowników, a potem przyjdzie im zmierzyć się ze złodziejami sokołów. Kurek i Krawczyk nadal nie będą zgadzać się ze swoimi żonami, co doprowadzi do wielu zabawnych sytuacji. Tymczasem Małgosia na dobre zadomowi się w Leśniczówce, a na plebani pojawi się nowy wikary.W premierowych odcinkach(czwartek godz. 21.00, piątek godz. 21.35 w TVP1) m.in. Anna z Wiktorem zaczynają starać się o dziecko. Nowy spotyka się z Larą, koleżanką Britney. Tymczasem Basia oficjalnie składa w pracy wymówienie. Natomiast koledzy Britney chcą umówić ją na randkę z policjantem Markiem. Artur odkrywa przypadkiem sekret, który dotąd ukrywała przed nim matka. Poza tym przed całym zespołem dużo wyzwań medycznych - niefortunni amatorzy morsowania, ofiary bójki w szkole i poród w sklepie.W kolejnych odcinkach serialu(poniedziałek - piątek, godz. 20.10 w TVP2) Kępski czeka na przeszczep wątroby. Łukasz prowadzi dziennikarskie śledztwo na fermie norek. Tymczasem Julita ma kolejne załamanie, przez co Julcia może trafić w Niemczech do rodziny zastępczej. Na domiar złego Urszula nadal chce odebrać Józkowi córkę. Ryman nadal faworyzuje na próbach Michalinę, co w końcu zaczyna niepokoić Olgę. A podczas kolejnego spotkania reżyser prosi nastolatkę, by się rozebrała.Wiosną dużo dzieje się w(poniedziałek - wtorek, godz. 20.55 w TVP2) Maciek przyłapuje Anię na tym, jak okrada Magdę. Marcin nadal prowadzi śledztwo w sprawie Mikuckiego, a ten proponuje mu "podwójną randkę". Iza jedzie z Anetą na kontrolne USG i jako jedyna z rodziny poznaje płeć dziecka. Z kolei Jakub próbuje odnaleźć tajemniczą dziewczynę, która podbiła jego serce w szpitalnej windzie. Kinga traci nagle wzrok i trafia na nowo do szpitala, a Misiek załamany chorobą mamy ucieka z domu. Także Dawid, kiedy matka oznajmia mu, że zabiera go do USA, ucieka i do Grabiny.W wiosennej ramówce(środa, godz. 20.55 w TVP2) widzowie mogą spodziewać się wielu zwrotów akcji. Hania po śmierci Piotra stara się tłumić emocje, ale jest na skraju załamania. Tymczasem Borys bierze krótki urlop oraz ślub z Lidką. Jagna wyznaje Filipowi, że ma guz w piersi. W szpitalu zaprzyjaźnia się z chłopakiem, który wspiera ją tuż po operacji.