Lifestylowy marzec z Canal+. Jakubiak rozgryza Włochy, nowa seria Olivera

W nowej serii Tomasz Jakubiak odwiedza ukochane Włochy w poszukiwaniu najlepszych lokalnych produktów i przepisów. W Toskanii weźmie udział w zbiorze oliwek, w Umbrii wybierze się na tradycyjne poszukiwanie trufli, a w Lombardii pozna szczegóły produkcji wybornej włoskiej szynki - prosciutto crudo. Tomasz Jakubiak zajrzy również do miejscowej serowarni, aby od kuchni poznać etapy produkcji parmezanu, i rozsmakuje się w lokalnych rybach i owocach morza. W programie nie zabraknie przepisów na pyszne dania z wykorzystaniem włoskich produktów, które pozwolą odtworzyć smaki słonecznej Italii w domu. Buon Appetito. Premierowe odcinki seriiw niedziele o godz. 12.30 na antenie Canal+ Kuchnia.Z myślą o wszystkich tych, którzy tęsknią za spotkaniami przy wspólnym stole, Jamie Oliver przygotował zbiór przepisów na dania, które sprawdzą się podczas ucztowania w gronie najbliższych. W programie(środa, godz. 21.45, od 16 marca w Canal+ Kuchnia) zobaczymy między innymi przepisy na: wyśmienite przystawki na imprezy z przyjaciółmi, szybkie w przygotowaniu jednogarnkowe potrawy idealne na rodzinny obiad, czy pomysły na kolacje we dwoje. Gospodarz programu po raz kolejny udowadnia, że gotowanie może być przyjemnością i nie musi oznaczać spędzania długich godzin w kuchni.Świat wokół nas się zmienia, a wraz z nim i rynek nieruchomości. Pod wpływem pandemii i związanych z nią ograniczeń wiele osób zapragnęło zamieszkać na obrzeżach miasta. Według raportu Otodom i Uniwersytetu SWPS co trzeci Polak szuka w nowym miejscu zamieszkania zieleni w postaci lasów i parków, a 30% chciałoby posiadać przydomowy ogródek. Damian Urbańczyk, prowadzący program(środa, godz. 21.00, od 9 marca w Canal+ Domo) spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czego jeszcze oczekują kupujący? Czy ceny domów i mieszkań będą nadal rosnąć i jak będzie zmieniał się rynek nieruchomości?W 2 serii programu(czwartek, godz. 21.00, od 31 marca w Canal+ Domo) Kasia Bellingham, profesjonalna ogrodniczka, pokaże nam, jak pielęgnować rośliny, by zdrowo rosły i dawały obfite plony. Podpowie, jak zadbać o kwiaty doniczkowe oraz zaplanować rabaty. Program Kasi to również propozycja dla wszystkich widzów, którzy tęsknią za wiosną i marzą o spędzaniu wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Nieważne, czy dysponujesz wielkim ogrodem, czy tylko balkonem lub parapetem w kuchni