8 najczęściej oglądanych pozycji Viaplay. Hitem "After"

• Mija pół roku, od kiedy platforma Viaplay weszła na polki rynek.

• Co najchętniej w ostatnim półroczu oglądali użytkownicy Viaplay?

"After" / Fot. materiały prasowe

Podsumowanie półrocza: 8 najczęściej oglądanych pozycji Viaplay8. miejsce:(2014)Film 'Bez litości' autorstwa Antoine Fuqua, z niezapomnianą rolą Denzela Washingtona w roli głównej, zajął ósme miejsce na liście ulubionych pozycji Viaplay. Tajny agent na emeryturze stara się wieść spokojne życie, pracując w sklepie budowlanym. Zaprzyjaźnia się ze swoimi nowymi współpracownikami, a otyłemu ochroniarzowi Ralphiemu pomaga nawet przygotować się do egzaminu sprawnościowego. Były pracownik DIA spędza bezsenne noce w całodobowej restauracji, gdzie spotyka nieletnią prostytutkę pracującą dla rosyjskiej mafii. Gdy dziewczyna trafia na ostry dyżur w wyniku pobicia przez swojego alfonsa, główny bohater postanawia wykupić wolność dziewczyny. Jego oferta spotyka się jednak z bezlitosną odmową, w wyniku czego były agent pozbawia życia sutenera oraz jego ochroniarzy, ściągając na siebie gniew mafii. W tym momencie bohater staje się celem najlepszego zabójcy. Udaje mu się jednak uprzedzić wszystkie jego ruchy, po czym stawia sobie za cel rozprawienie się raz na zawsze z rosyjską grupą przestępczą.7. miejsce:(2017-obecnie)Na platformie Viaplay można zobaczyć aż cztery sezony kultowego serialu Davida Shore'a, twórcy znanego serialu Dr House. Dzięki tej produkcji odtwórca głównej roli - Freddie Highmore dostał nominację do Złotych Globów w kategorii 'Najlepszy aktor w serialu dramatycznym', a także wiele innych. Na platformie dostępne są cztery sezony uwielbianej serii. Serial 'The Good Doctor' to siódma, ulubiona pozycja użytkowników Viaplay. Opowiada o młodym chirurgu Shaunie Murphym, u którego zdiagnozowano autyzm i... zespół Sawanta. Bardzo chce rozpocząć pracę w szpitalu św. Bonawentury w San Jose, ale jego aplikacja spotyka się ze zdecydowaną odmową dyrektora oddziału chirurgii. Jednak, gdy młody lekarz ratuje życie poszkodowanym poważnego wypadku, otrzymuje wymarzoną posadę. Mimo to bohater musi nieustannie udowadniać reszcie personelu, że mimo swoich przypadłości może bez zarzutu wykonywać pracę i ratować ludziom życie.Miejsce 6:(2015)Sicario to trzykrotnie nominowany do Oscara sensacyjny film Denisa Villeneuve'a. Dynamiczna akcja i zaskakująca fabuła grają tu pierwsze skrzypce. Agentka Kate Macer stoi na czele ataku na kryjówkę meksykańskiego kartelu. W trakcie przeszukania okazuje się, że w środku znajduje się kilka ciał w stanie rozkładu, a baza gangu jest naszpikowana pułapkami w postaci min. Podczas akcji życie traci aż dwóch agentów. Udział w tym przedsięwzięciu ma zdecydować, czy Kate dostanie się do specjalnie stworzonego oddziału, którego celem będzie pojmanie członka kartelu z Sonory - Manuela Diaza. Agentka wkrótce poznaje jego wspólnika, po czym razem z amerykańskimi siłami zbrojnymi i agencją antynarkotykową wyruszają do Juarez, gdzie brat poszukiwanego członka gangu właśnie oczekuje na ekstradycję. Jednak w wyniku strzelaniny trafia do amerykańskiej bazy wojskowej i zostaje poddany wyczerpującym torturom. Zdradza lokalizację tunelu, przez który grupa przestępcza transportuje nielegalne substancje. Szef Departamentu Sprawiedliwości wyjawia Kate swój plan na likwidację sekretnego kanału, co ma skutkować złapaniem Diaza. Powodzenie akcji będzie w dużej mierze zależne od wspólnika poszukiwanego przestępcy. Na platformie znajdują się już dwa filmy z serii - Sicario i Sicario 2: Soldado.Miejsce 5:(2010)Amerykańsko-brytyjski kostiumowy dramat Ridleya Scotta zyskał fanów na całym świecie. Nie inaczej jest z użytkownikami platformy Viaplay, którzy oglądali film podczas ostatniego półrocza. Produkcja znalazła się na piątym miejscu pośród najpopularniejszych tytułów na platformie. Russel Crowe wcielił się w rolę legendarnego 'Robin Hooda', który w XIII wieku stawiał czoła korupcji, prowadząc rebelię przeciwko koronie. Film pokazuje przygody sławnej ikony praworządności od czasów służby w armii króla Ryszarda, a także prezentuje jego dalsze losy w Nottingham, gdzie podatki nałożone przez despotycznego szeryfa wyniszczają miasto opanowane przez korupcję. Gdy zakochuje się w Lady Marion, stawia sobie dwa cele - poślubienie ukochanej i uratowanie wioski. W tym celu zbiera grupę ludzi o podobnym światopoglądzie i niezwykłej zręczności, z którymi poluje na przedstawicieli wyższej klasy, chcąc walczyć z nierównością społeczną. Robin ma jednak znacznie wyższe ambicje, w związku z czym postanawia uratować kraj przed zbliżającą się wojną domową i walczyć o dobre imię ojczyzny.Miejsce 4:(2016)Ostatnie miejsce poza podium hitów Viaplay należy do polskiej produkcji autorstwa Witolda Orzechowskiego. Film opowiada historię niezwykle czarującego mężczyzny, który postanawia rzucić pracę w Wiedniu, by rozpocząć karierę psychoanalityka w rodzinnym mieście. Mimo że nie posiada odpowiednich kwalifikacji ani doświadczenia, otwiera gabinet 'tylko dla pań' - wykorzystując fakt, że potrafi wywrzeć niezwykłe wrażenie na przedstawicielkach płci pięknej. Biznes okazuje się sukcesem, a lista wizyt zdaje się nie mieć końca, równie dużym powodzeniem cieszy się jego sypialnia. Kobiety chętnie dzielą się z nim swoimi intymnymi sekretami, w wyniku czego młody przedsiębiorca zostaje uwikłany w wieloelementową grę i przekonuje się, że zakochane kobiety są nie tylko pociągające, ale również niebezpieczne.Miejsce 3:(2019)John Wick to jedna z najbardziej ikonicznych postaci, w którą wcielił się Keanu Reeves. Kultowy film Chada Stahelskiego doczekał się filmowych kontynuacji, czego owocem jest Chapter 3 Parabellum. Widzowie dalej mogą śledzić losy niedoścignionego płatnego mordercy, który tym razem łamie zasadę nietykalności obowiązującą w hotelu 'Continental', uśmiercając mężczyznę należącego do niezwyciężonej Gildii Zabójców. W wyniku swoich działań traci prawa członka organizacji, a za jego głowę zostaje wyznaczona pokaźna nagroda. Jego tropem wyrusza zabójcza piękność, w której rolę wcieliła się sama Halle Berry. Czy mistrzowskie umiejętności i chęć przetrwania uchronią go przed niezwyciężoną dotąd Gildią Zabójców? Na platformie Viaplay można zobaczyć wszystkie trzy części zmagań tytułowego Johna Wicka, więc osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z trylogią, mogą nadrobić zaległości.Miejsce 2:(2018)Dramat wojenny w doskonałej reżyserii Nicolaia Fuglsiga jest filmową adaptacją książki Horse Soldiers, która opowiada historię jednego z oddziałów Task Force Dagger i jego żołnierzy, którzy po ataku na World Trade Center walczyli w Afganistanie pod dowództwem kapitana Mitcha Nelsona. Jednostka otrzymała za zadanie nawiązanie współpracy z generałem Dostumem, który dowodził siłami Sojuszu Północnego i dokonanie zamachu na talibów, którzy stoją za atakiem na bliźniacze wieże WTC. Muszą przyjąć taktykę wroga oraz pokonać bariery kulturowe i walczyć z wzajemną nieufnością. Rezygnują też z opancerzonych pojazdów i przesiadają się na... konie. Uczą się sztuki przetrwania i walki na pustyni od mudżahedinów. Okazuje się jednak, że ich działania otwierają drogę do Afganistanu siłom Koalicji.Miejsce 1:(2019)After to słynny melodramat w reżyserii Jenny Gage, który został ogłoszony następcą '50 twarzy Greya'. Opowiada o Tessie Young, pilnej uczennicy, która dotychczas nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Jednak pierwszy rok college'u zmienia jej życie. To tam poznaje tajemniczego wytatuowanego mężczyznę - Hardina Scotta. Chłopak stanowczo odbiega od wizji idealnego partnera, jest typowym buntownikiem uosabiającym to, czego bohaterka starała się unikać. Jedno spotkanie nad jeziorem zmienia wszystko. Dziewczyna zakochuje się w chłopaku i zaczyna go pragnąć. Otwiera się przed nią nieznany dotąd świat uczuć i namiętności. Zakochani gubią się w rzeczywistości, którą dotychczas uznawali za swoją. Sielanka nie trwa jednak długo. Wszystko zmienia się, gdy na jaw wychodzą mroczne sekrety chłopaka. Czy będą mogli dalej cieszyć się wspólnym życiem?