HBO Max już w Polsce. Na start zniżka abonamentu na zawsze. Co w ofercie? (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od 8 marca 2022 roku w Polsce zadebiutowała nowa platforma HBO Max,

• Nowa platforma zastępuje w Polsce HBO GO.

• Na start specjalna promocja - stała zniżka 33% od miesięcznej ceny subskrypcji

Promocja na start HBO Max

HBO Max, platforma streamingowa oferująca użytkownikom produkcje Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Original oraz wiele innych filmów i seriali, jest już dostępna w Polsce, zastępując tym samym HBO GO. -- powiedziała Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA. -- dodała.Dotychczasowi użytkownicy HBO GO, subskrybujący serwis bezpośrednio, zostają automatycznie przeniesieni do HBO Max, a cena ich subskrypcji od dzisiaj będzie wynosićmiesięcznie. To dzięki ofercie specjalnej przygotowanej na start, w ramach której dotychczasowi użytkownicy otrzymali na zawsze zniżkę 33% od miesięcznej ceny subskrypcji HBO Max. Pod warunkiem utrzymania ciągłości miesięcznej subskrypcji.Nowi użytkownicy także będą mogli skorzystać z promocyjnej zniżki, jeżeli wykupią subskrypcję w serwisie do dnia 31 marca 2022 roku włącznie. Po tej dacie koszt miesięcznej subskrypcji będzie wynosił. Dodatkowo po 31 marca 2022 roku wprowadzony zostanie także, w ramach którego użytkownicy otrzymają dostęp do biblioteki serwisu na rok w cenie ośmiu miesięcy.Należy jednak pamiętać, że powyższa oferta dotyczy wyłącznie bezpośredniej subskrypcji za pośrednictwem platformie HBO Max. Serwis HBO Max dostępny jest również za pośrednictwem wybranych operatorów (satelitarnych, kablowych, telekomunikacyjnych), u których oferty na HBO często różnią się od tych standardowych. Przykładowo sieć UPC Polska, przy okazji startu HBO Max, przygotowała ofertę w cenie 18,99 zł. Wielu operatorów zapewnia, że oferty dla użytkowników którzy u nich już korzystają z HBO, pozostają bez zmian (zgodnie z regulaminami promocji z jakich korzystają).W ofercie HBO Max znajdą się m.in. seriale, tj. "Sukcesja", "Gra o tron", "Euforia" czy "Lakers: Dynastia zwycięzców" (Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty), a także produkcje: "Stacja Jedenasta" (Station Eleven), "Życie seksualne studentek" (Sex Lives of College Girls), "Hacks, Stworzona do miłości" (Made for Love), "Dziewczyna przede mną" (The Girl Before), "I tak po prostu..." czy "Wychowane przez wilki". Są filmy i seriale dla fanów historii o superbohaterach - "Peacemaker", "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" czy serial "CW Naomi". Sekcja produkcjizawiera animacje dla dzieci, w tym m.in. 'Niesamowity świat Gumballa" czy "Młodzi Tytani: Akcja!". Wśród dostępnych filmówznajdują się takie tytuły jak "Diuna", "Cry Macho", "Matrix Zmartwychwstania", "Kosmiczny mecz: Nowa era" (Space Jam: A New Legacy), "King Richard: Zwycięska rodzina" oraz "Wszyscy święci New Jersey" (The Many Saints of Newark).Wśród innych nowości dostępnych na platformie HBO Max są także nowe filmy wyprodukowane dla, tj."Kimi", "Następstwa" (The Fallout) oraz "Bez gwałtownych ruchów" (No Sudden Move). Innymi nowościami są europejskie seriale Max Original, a wśród nich hiszpański "Cała reszta" (Todo Lo Otro), duński "Kamikaze" i rumuński "Ruxx". W HBO Max znajdują się także takie programy, jak "Odmienne stany Amy" (Expecting Amy), "Ellen szuka projektanta" (Ellen's Next Great Designer), "FBoy Island, Selena + szefowie kuchni" (Selena + Chef) oraz "Misja: Zero odpadów" (Zero Waste Chef). Nie zabraknie też wielu lubianych seriali, takich jak "Pamiętniki wampirów" (The Vampire Diaries), "The Originals", "Słodkie kłamstewka" (Pretty Little Liars), "Mentalista" (The Mentalist) czy "Pępęk świata" (The Middle).Kolejne tytuły filmów i seriali będą dodawane w nadchodzących tygodniach i miesiącach, a wśród nich znajdą się m.in. seriale "Nasza bandera znaczy śmierć" (Our Flag Means Death), "Minx", "Sprawa Wanninkhof" (Dolores: The Truth About the Wanninkhof Case), norweski serial "Pożądanie" (Lust), oraz filmy dokumentalne "Jak Feniks" (Pheonix Rising) oraz "Kim Wall, zaginiona na morzu" (Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall).Start HBO Max w Polsce oznacza koniec HBO GO. W dniu startu wszyscy zarejestrowani użytkownicy HBO GO (bezpośrednio oraz u operatorów zewnętrznych) stają się automatycznie użytkownikami HBO Max. By korzystać z nowej platformy należy zalogować się swoimi obecnymi danymi do HBO Max.HBO Max zapewni użytkownikom nowe funkcje w porównaniu do HBO GO. Będą wśród nich: możliwość utworzenia do pięciu spersonalizowanych profili, dzięki czemu korzystanie z serwisu będzie bardziej dostosowane do preferencji poszczególnych użytkowników; brak limitu dotyczącego liczby urządzeń, z których można korzystać w ramach jednego konta; możliwość korzystania z trzech jednoczesnych streamów; dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos oraz wybrane tytuły w jakości 4k.HBO Max dostępny będzie na wielu urządzeniach oraz aplikacjach, w tym Smart TV (Samsung, LG oraz Android TV), poprzez Apple TV 4K i Google Chromecast, konsole do gier (PlayStation5, PlayStation4, Xbox One i Xbox Series X|S) czy urządzenia mobilne, tj. smartfony i tablety (iPhone, iPad, iPod Touch oraz urządzenia z systemem Android), a także na komputerze (za pośrednictwem przeglądarki) na stronie www.hbomax.com . Serwis HBO Max dostępny również będzie za pośrednictwem wybranych operatorów.- powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. -- dodał.Dzisiaj HBO Max zadebiutowało w 15 europejskich krajach - Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Macedonii Północnej, Mołdawii, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. HBO Max jest aktualnie dostępne na 61 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach. Serwis pojawi się w dalszej części roku w kolejnych krajach, wśród których znajdą się Turcja, Grecja, Islandia, Estonia, Litwa oraz Łotwa. W planach jest także dalsza ekspansja w Azji Południowo-Wschodniej.