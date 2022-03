Piotr Cugowski śpiewa (nie tylko) rockowe ballady. Koncert w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

• Jego specjalnością są rockowe ballady, ale świetnie czuje się też w bardziej dynamicznym repertuarze.

• Piotr Cugowski - były lider grupy Bracia - zaśpiewa na Trójkowej scenie

Piotr Cugowski to jeden z najciekawszych męskich głosów w Polsce. Przez 20 lat był wokalistą zespołu Bracia, który założył wspólnie z bratem Wojciechem. Grupa wydała sześć studyjnych albumów i wylansowała takie hity, jak: "Nad przepaścią", "Wierzę w lepszy świat", "Niepisane" czy "Po drugiej stronie chmur". W 2019 roku Piotr rozpoczął działalność solową. Jego debiutancka płyta nosiła tytuł "40", a promowały ją dobrze znane z anten stacji radiowych piosenki: "Kto nie kochał", "Zostań ze mną", "Daj mi żyć" oraz "Takich jak my nie znał świat". Oprócz rozwijania własnej kariery wokalista pomaga tym, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na scenie - występuje w roli trenera w dziewiątej edycji programu "The Voice of Poland", a ostatnio w "The Voice Senior".Jego wrażliwość muzyczna oraz swoboda poruszania się po różnych stylach sprawiają, że jest wokalistą bardzo cenionym również poza nurtem rockowym. Dzięki temu współpracował z gwiazdami światowej muzyki - nie tylko z kręgu rocka (John Lord z Deep Purple), ale również popu (Garou). Cugowski śpiewał też gościnnie na płytach wielu polskich artystów, w tym m.in. Jana Borysewicza, Martyny Jakubowicz oraz Seweryna Krajewskiego.Na Trójkowej scenie wokaliście będzie towarzyszył zespół w składzie: Jarek "Chilek" Chilkiewicz (gitara), Maciek Chilkiewicz (gitara), Wojtek "Pastor" Karel (bas), Borys "Maharadża" Sawaszkiewicz (klawisze) i Tomek "Nawrot" Nawrocki (perkusja).Koncert Piotra Cugowskiego w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, 13 marca, od godz. 19.05. Transmisję będzie można śledzić na antenie Trójki, w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube stacji i na stronie trojka.polskieradio.pl.