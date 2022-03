Aplikacja HBO Max w dekoderach 4K sieci Vectra. Promocja na start

Łukasz Szewczyk

Abonenci Vectry z aplikacji HBO Max mogą w wygodny sposób korzystać na dekoderach TV Smart 4K BOX. W praktyce oznacza to szybki dostęp do serwisu na dużym ekranie, co ma szczególne znaczenie ze względu na wysokiej jakości kontent. HBO Max dostępne jest w ofercie Vectry również jako usługa dodatkowa do Internetu, a także w ramach Pakietu Premium HBO.Zarówno obecni jak i nowi klienci Vectry mogą nabyć HBO Max w promocyjnej cenie 19,99 zł miesięcznie. Promocja aktywna jest do końca marca 2022 roku.Klienci Vectry, którzy korzystali z HBO GO, automatycznie uzyskają dostęp do nowej usługi. Ich umowy czy kwestie związane z okresem zobowiązania nie ulegają zmianie. Wystarczy, że zalogują się oni w HBO Max danymi, które dotychczas służyły im do logowania w HBO GO.HBO Max oferuje użytkownikom seriale, filmy i inne produkcje takich znanych marek,jak m.in.: Warner Bros, czy HBO. Fani historii o superbohaterach z pewnością docenią treści od DC, a najmłodsi - Cartoon Network. Wśród hitów kinowych dostępnych w serwisie HBO Max znajdą się np. "Matrix Zmartwychwstania", "Diuna" oraz "King Richard: Zwycięska rodzina".Co więcej, serwis oferuje użytkownikom dostęp do nowych funkcji, takich jak: możliwość stworzenia do pięciu spersonalizowanych profili (dzięki czemu korzystanie z serwisu będzie bardziej dostosowane do preferencji każdego z domowników), brak limitu liczby urządzeń na których można korzystać z jednego konta, opcja oglądania trzech różnych streamów jednocześnie, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos oraz możliwość oglądania wybranych tytułów w jakości 4K.