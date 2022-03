UPC Polska z promocją na start HBO Max. Abonament od 18.99 zł

Łukasz Szewczyk

• HBO Max w UPC Polska

• Na start HBO Max sieć UPC Polska przygotowała specjalne oferty dla swoich użytkowników.

dla nowych użytkowników HBO

Jak już informowaliśmy , na polskim rynku zadebiutowała nowa platforma streamingowa koncernu WarnerMedia HBO Max, która zastąpiła w Polsce HBO GO. HBO Max, po raz pierwszy w ramach jednego serwisu, oferuje użytkownikom zarówno nowe, jak i kultowe filmy oraz seriale uznanych światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original, w tym filmy Warner Bros. już 45 dni po ich premierze kinowej.Wraz ze startem HBO Max sieć UPC Polska przygotowała specjalną ofertę promocyjną: abonament miesięcznybez zobowiązania. Aktywacja oferty 0 zł przez Moje UPC. W ramach oferty użytkownik otrzymuje dostęp do kanałów HBO w telewizyjnym dekoderze oraz dostęp do pełnej aplikacji HBO Max.Dostępna jest także druga oferta, w ramach której abonament przez pierwszy miesiąc wynosi 0 zł, w kolejne po 19,90 zł. Zobowiązanie na 12 miesięcy, po okresie zobowiązania abonament wzrasta do 24,99 zł miesięcznie.Dotychczasowi użytkownicy HBO GO w sieci UPC Polska automatycznie zostali przeniesieni do HBO Max i korzystają z oferty na dotychczasowych warunkach (zgodnie ze swoimi ofertami na pakier HBO).