Liga Europy w Viaplay: Hity w 1/8 finału. Grają Barcelona, Sevilla, Porto i Lyon.

Łukasz Szewczyk

• FC Barcelona - Galatasaray Stambuł, Sevilla FC - West Ham United i FC Porto - Olympique Lyon to najciekawsze mecze 1/8 finału Ligi Europy UEFA

• W składach drużyn walczących o ćwierćfinał Ligi Europy nie zabraknie też Polaków. Rezerwowym bramkarzem West Ham United jest Łukasz Fabiański, a zawodnikiem AS Monaco inny bramkarz Radosław Majecki

1/8 Ligi Europy otworzą już w środę o 18.45 mecze Betisu Sewilla z Eintrachtem Frankfurt i FC Porto z Olympique Lyon. Szczególnie to drugie spotkanie to jeden z hitów dwumeczów o awans do ćwierćfinału drugich najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA.Największe emocje będą jednak w czwartek. O 18.45 do akcji wkroczy Sevilla FC, czyli najbardziej utytułowany klub Ligi Europy oraz jej poprzednika Pucharu UEFA. Hiszpanie triumfowali w rozgrywkach sześciokrotnie, poprzednio dwa lata temu. Teraz na ich drodze do 1/4 finału staje West Ham United, którego rezerwowym bramkarzem jest Łukasz Fabiański. Nieoficjalnie mówi się o tym, że głównie ze względu na kontuzje, w szerokiej kadrze Sewilli może zabraknąć aż dziewięciu zawodników.FC Barcelona do Ligi Europy (wcześniej Pucharu UEFA) wraca po osiemnastu latach. W barażach o awansu do 1/8 wyeliminowała Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie. W czwartek o 21.00 zagra z Galatasaray Stambuł, pierwsze spotkanie na Camp Nou. Transmisja na Viaplay.pl Platforma Viaplay przed czwartkowymi meczami przygotowała specjalne studio. Od 18.00 pojawią się w nim Rafał Kędzior, Artur Wichniarek, Michał Zachodny i Dominik Piechota. A mecz na żywo z Barcelony komentować będą Piotr Domagała i Radosław Przybysz.Ze względu na decyzje FIFA i UEFA o zawieszeniu Rosji i rosyjskich drużyn, w ćwierćfinale bez gry jest już RB Lipsk, dwumecz ze Spartakiem Moskwa został odwołany.Najbliższe transmisje Ligi Europy na żywo na platformie Viaplay (9-10 marca):Środa (9 marca):• 18:45komentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• 18:45komentują Mariusz Hawryszczuk i Michał BorkowskiCzwartek (10 marca):• 18:45komentują Dawid Król i Dominik Piechota• 21:00komentują Piotr Domagała i Radosław Przybysz• 21:00komentują Mateusz Juza i Marcin Borzęcki• 21:00 Sporting Braga - AS Monaco• 21:00komentują Kamil Kania i Radosław Gilewicz