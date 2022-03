Wiadomości po ukraińsku w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

• Od środy (9 marca 2022 roku) na antenie Programu 3 Polskiego Radia można słuchać - trzy razy dziennie - wiadomości w języku ukraińskim.

• "Serwisy ukraińskie w Trójce" są emitowane o godz. 10.30, 14.30 oraz 18.30, a przygotowują je dziennikarze Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy.

- mówi Marcin Wąsiewicz, dyrektor stacji.Polskie Radio już od 24 lutego, czyli w dniu wybuchu wojny na Ukrainie, nadaje serwisy w języku ukraińskim w radiowej Jedynce. Anteny publicznego nadawcy już kilka minut po wkroczeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy złamały ramówki i rozpoczęły emisję audycji specjalnych. Na przejścia graniczne oraz do kluczowych miast na południu kraju zostali wysłani reporterzy, by relacjonować również wydarzenia po polskiej stronie. Portal PolskieRadio24.pl uruchomił również całodobowy streaming audio-wideo w serwisie YouTube, w którym prezentowane są najświeższe i najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Polskie Radio udostępniło także w swoim internetowym odtwarzaczu radiowym sygnał publicznego Ukraińskiego Radia. Jest to dodatkowy kanał odbioru, dzięki któremu przebywający w Polsce obywatele Ukrainy w prostszy sposób mogą słuchać programu radiowego w swoim języku. A w związku z dużą liczbą uchodźców z Ukrainy, którzy na skutek napaści Rosji na ich kraj uciekli i nadal uciekają do naszego kraju, Polskie Radio tymczasowo uruchomiło również transmisję w czasie rzeczywistym sygnału Ukraińskiego Radia - poprzez swoje nadajniki cyfrowe w technologii DAB+.- mówi Andrzej Rybałt, dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy.Sekcja Ukraińska Polskiego Radia dla Zagranicy od kilkudziesięciu lat jest obecna na ukraińskim rynku medialnym. Od 2016 roku audycje Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy słychać na terytorium całej Ukrainy na częstotliwościach Hromadskiego Radia - rozgłośni powstałej wysiłkiem ukraińskich dziennikarzy na fali zrywu Rewolucji Godności 2013-2014. Codzienna efektywna współpraca między dziennikarzami Polskiego Radia S.A. oraz ukraińskimi partnerami z Hromadskiego Radia i innych ukraińskich mediów oraz kontrakt ze słuchaczami w najbardziej odległych zakątkach Ukrainy - gdzie dziś trwają walki - pozwoliły wypracować stały i wiarygodny mechanizm przekazywania informacji z Ukrainy do Polski oraz z Polski na Ukrainę.