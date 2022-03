"Być rodzicem". Nowy podcast Wysokich Obcasów

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowy podcast Wysokich Obcasów "Być rodzicem"

• W co drugą środę dziennikarki "Wysokich Obcasów" Magdalena Keler oraz Agnieszka Urazińska będą dyskutować na temat blasków i cieni macierzyństwa oraz tacierzyństwa.

- tymi słowami zaczyna się pierwszy odcinek nowego cyklu podcastu "Wysokich Obcasów" pt. "Być rodzicem".Począwszy od 9 marca 2022 roku, w co drugą środę o godz. 16:00 w serwisie Wysokieobcasy.pl/podcasty , na platformie podcastowej TOK FM, na platformie YouTube, a także na najpopularniejszych platformach streamingowych dostępnych w Polsce słuchać będzie można rozmów dziennikarek "Wysokich Obcasów" - Magdaleny Keler i Agnieszki Urazińskiej na temat rodzicielstwa.- wyjaśniają Magdalena Keler i Agnieszka Urazińska- informuje Katarzyna Owczarek, dyrektorka programowa podcastu.- dodają autorki podcastu.W pierwszym odcinku cyklu "Być rodzicem" Agnieszka Urazińska i Magdalena Keler porozmawiają z pedagożką Martą Szymczyk o tym, jak o obecnej sytuacji w Ukrainie rozmawiać z dziećmi i jak pomóc przetrwać im ten trudny czas. - Premiera naszego podcastu przypada na czas, gdy wszyscy żyjemy doniesieniami o wojnie. Lęk i smutek dotykają także dzieci, bo wojna to nie jest tylko sprawa dorosłych. Dlatego pierwszy odcinek podcastu dotyczy właśnie wojny - tego, jak rozmawiać o niej z dzieckiem i dać mu jak największe poczucie bezpieczeństwa - opowiadają Keler i Urazińska."Być rodzicem" to kolejny - trzeci już autorski cykl podcastowy stworzony przez redakcję "Wysokich Obcasów". Dwa pozostałe to: "Herstorie" (emisja w poniedziałki) - rozmowy Natalii Waloch i Katarzyny Wężyk, w których dziennikarki przedstawiają portrety niezwykłych kobiet oraz "Polka za granicą" (emisja w piątki), w którym Kamila Kalińczak gości mniej lub bardziej znane rodaczki, które znalazły szczęście poza granicami naszego kraju. Wszystkie odcinki podcastów "Wysokich Obcasów" można znaleźć w serwisie Wysokieobcasy.pl/podcasty, na platformie podcastowej TOK FM, na platformie YouTube oraz na najpopularniejszych platformach streamingowych dostępnych w Polsce."Być rodzicem" to również nazwa działu w serwisie Wysokieobcasy.pl utworzonego z myślą o rodzicach, dla których w jednym miejscu redakcja zbiera wiedzę ekspertek i ekspertów z sekcji parentingowych amerykańskiego dziennika "The New York Times", niemieckiego "Die Welt", francuskiego "Le Figaro" czy hiszpańskiego "El Pais" oraz "Wysokich Obcasów".Redakcja magazynu "Wysokie Obcasy" przygotowuje ponadto specjalne wydania pisma skierowane do opiekunów pt. "Psychologia dla rodziców", w których pisze m.in. jak przejść przez skomplikowany proces rodzicielstwa, jak najlepiej wychować dziecko i mieć z nim dobrą relację. Pierwszy w tym roku numer magazynu dostępny jest w kioskach od 3 lutego br. Więcej informacji na ten temat - agora.pl/da-prasy.