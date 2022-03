Koncert "Śląsk dla Ukrainy" na żywo w Kanale Sportowym i Antena HD

Łukasz Szewczyk

W czwartek (10 marca 2022 roku) na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się Piknik Wsparcia "Śląsk dla Ukrainy" pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Zbiórka darów, występy gwiazd polskiej estrady, bieg charytatywny oraz spotkanie mieszkańców i gości województwa to wyraz wspólnego sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie.Piknik na Stadionie Śląskim wystartuje 10 marca 2022 roku o godz. 14:00. Od tej chwili będą dostępne również liczne pomniejsze atrakcje. W trakcie Pikniku będzie prowadzona zbiórka rzeczowa i pieniężna dla obywateli Ukrainy. Przedmioty pierwszej potrzeby to: karimaty, śpiwory, koce; środki higieny osobistej (mydła, szampony, szczoteczki i pasty do zębów); pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżające, pudry/kremy ochronne; odzież przeciwdeszczowa; baterie, latarki, czołówki, powerbanki; podstawowe środki opatrunkowe (bandaże, plastry, gazy, środki dezynfekujące). W ramach akcji "Dzieci - dzieciom" - zbiórka nowych maskotek. Zbiórkę rzeczową realizuje i nadzoruje Fundacja Onkologiczna "Rakiety".O godzinie 17.30 rozpocznie się koncert. Na scenie wystąpią popularni wykonawcy: Dżem, Golec uOrkiestra, GOORAL, Enej, De Mono, Marcin Wyrostek, Raz Dwa Trzy, Yuliia Belei, Ewelina Lisowska , Arek Kłusowski, Chemia, Kasia Moś oraz Katarzyna Kłosowska - Bakalczuk.