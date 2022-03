Player na marzec. Bajki po ukriańsku, "Pitbull", "Sala Samobójców. Hejter", "Wyznawcy Putina"

Łukasz Szewczyk

• Nowości Playera w marcu

Zaledwie kilka dni po wydarzeniach, które zatrzymały cały świat - Player, z myślą o docierających do Polski uchodźcach wojennych, których liczba z godziny na godzinę rośnie, włączył ukraiński kanał informacyjny -. Dostępny dla wszystkich, na każdym urządzeniu, bez opłat, bez logowania.Pragnąc przywrócić choć małą iskierkę radości w oczach dzieci uchodźców, Player przygotował dla najmłodszych zza wschodniej granicy kolekcję najlepszych. Nie byłoby to możliwe bez uprzejmości i zaangażowania grupy medialnej Paramount (dawniej ViacomCBS), która podzieliła produkcjami znanymi z anteny Nickelodeon całkowicie bez opłat. To dzięki niej przebywające w Polsce dzieci z Ukrainy już mogą oglądać przygody "Dory", "Psiego patrolu" oraz "SpongeBoba" - za darmo, bez logowania.W Playerze zadebiutował cykl krótkich filmów dokumentalnych poświęconych ukraińskiemu dziedzictwu. Dzieje Ukrainy były i są trudne, pełne zarówno momentów bólu i cierpienia, jak i bohaterstwa i siły, które dają nadzieję na przyszłość. "Silni razem" to projekt mający na celu dbanie o dziedzictwo kulturowe Ukrainy i budowanie świadomości historycznej. Składa się z cyklu krótkich filmów poświęconych ukraińskiej kulturze, tradycjom i zwyczajom ludowym od ich początków po dzień dzisiejszy. Każdy film odtwarza etniczny obraz konkretnego regionu Ukrainy od Charkowa po Krym.(od 8 marca)Siedem lat od aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu wojny między wojskami ukraińskimi a wspieranymi przez Moskwę separatystami w Donbasie, Rosja grozi nowym atakiem. Europa obawia się eskalacji konfliktu i wraz ze Stanami Zjednoczonymi wzywa Władimira Putina do wycofania wojsk z granicy z Ukrainą. Dlaczego tak duży europejski kraj, jak Ukraina, aspirujący w przyszłości do Unii Europejskiej, przez lata jest wikłany w wojnę? Czy uda się uniknąć eskalacji konfliktu? W dwuczęściowym dokumencie, zrealizowanym w 2021 r., twórcy szukają odpowiedzi na te pytania. W filmie poza wywiadem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zobaczymy rozmowy z amerykańskimi, rosyjskimi i europejskimi politykami, dziennikarzami i obserwatorami, którzy pomagają nam zrozumieć, jak ważna jest przyszłość Ukrainy dla bezpieczeństwa Europy.. Gdy Rosja stoi w obliczu rosnącej międzynarodowej izolacji, wyznawcy Putina są oddani obronie, wspieraniu i promowaniu go za granicą. Władimir Putin dał jasno do zrozumienia, że jego ideą jest odbudowanie potęgi rosyjskiego imperium. To zadanie rozpisane dla wszystkich obywateli, także tych mieszkających poza jej granicami. Film opowiada o grupie rosyjskich nacjonalistów mieszkających w Australii, którzy konsekwentnie próbują realizować wizję prezydenta Rosji. To ludzie, którzy są zdeterminowani, by prowadzić wojnę propagandową mającą spowodować w Australii zmianę nastawienia opinii publicznej do Rosji.. Aleksiej Nawalny jest dla Władimira Putina wrogiem numer jeden. Australijski reportażysta Eric Campbell analizuje wydarzenia, które doprowadziły do aresztowania i procesu opozycjonisty. Przygląda się też masowym protestom, które towarzyszą tym wydarzeniom. Nawalny jest teraz na łasce Władimira Putina, ale po przybyciu do Rosji opozycjonista i jego zespół opublikowali wideo, w którym prezydenta oskarżono o korupcję. - Nie chcemy, żeby myślał, że się go boimy i że wyjawimy jego najgorszą tajemnicę podczas pobytu za granicą - mówił Nawalny w nagranym wcześniej wideo. Film pokazuje tajny pałac Putina, którego budowa miała kosztować 1,5 miliarda dolarów. - Ten pałac został zbudowany dla Putina przez oligarchów. Jest tak drogi, że to prawdopodobnie największa łapówka w historii - podkreśla doradczyni Nawalnego Maria Piewczich. Od premiery filmu i aresztowania opozycjonisty przez Rosję przetacza się fala bezprecedensowych protestów, być może wyznaczając punkt zwrotny w historii Nawalnego, Putina i całego kraju.Z kolei kolejny film patrzy ze świeżej perspektywy na życie oraz polityczną karierę Michaiła Gorbaczowa. W szczerej rozmowie Gorbaczow opowiada o długim procesie dochodzenia do władzy. Snuje także rozważania na temat gruntownych zmian, do których doszło w kraju na skutek jego reform. W pierwszej części filmuwypowiadają się znani politycy, starzy przyjaciele oraz wrogowie tytułowego bohatera. Jak wspominają pierwszego i ostatniego sowieckiego prezydenta? Film otrzymał prestiżową nagrodę na Światowym Festiwalu w Banff, Kanadzie oraz Złoty Glob na Światowym Festiwalu w HamburguWśród propozycji filmowych(od 11 marca). Kontynuacja debiutu fabularnego Jana Komasy. Film opowiada historię Tomka (Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat. Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem i nadal korzystać z finansowego wsparcia państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) - rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje.Kolejna propozycja to głośny i bardzo kontrowersyjny film Patryka Vegi -(od 11 marca). Przerażający obraz stanu polskiej służby zdrowia przedstawia losy czterech kobiet: ratowniczki medycznej Danieli (Olga Bołądź), lekarki SOR-u doktor Beaty Winkler (Agnieszka Dygant), ginekolog, specjalistki od aborcji Magdy (Katarzyna Warnke) i będącej chirurgiem doktor Patrycji Banach (Marieta Żukowska). A także ich współpracowników oraz bliskich, w których wcielają się pozostali ulubieńcy reżysera: Piotr Stramowski, Sebastian Fabijański, Tomasz Oświeciński, Janusz Chabior.Z kolei(od 18 marca) to obraz osadzony w Warszawie w 1953 roku. Stolica podnosząca się z powojennych ruin to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. To wszystko zna z własnego doświadczenia niejaki Pan T. (Paweł Wilczak) - uznany pisarz mieszkający w hotelu dla literatów. Mężczyzna utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. Pewnego dnia do sąsiedniego mieszkania wprowadza się chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabiera tempa, gdy władze zaczynają podejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, a ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno jest zachować powagę.Trylogia(od 18 marca). Użytkownicy Playera będą mogli wejść w różnorodny świat, kultowego już "Pitbulla". "Pitbull. Nowe porządki" oraz "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" przypomną, za co fani dobrego kina pokochali Patryka Vegę, a także przełomową rolę w karierze Piotra Stramowskiego. Z kolei "Pitbull. Ostatni pies" w reżyserii mistrza gatunku Władysława Pasikowskiego zaoferuje nam powrót "Despero" (Marcin Dorociński), debiut aktorski Doroty "Dody" Rabczewskiej.Wśród propozycji także(od 25 marca). Serialowa Chyłka, czyli Magdalena Cielecka, tym razem w zupełnie innym wydaniu. Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor. Powracająca po latach w rodzinne strony, nieustępliwa reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa Alicja - dość nieoczekiwanie - wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały dekady temu. Dążąc do odkrycia prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić czoła nowemu zagrożeniu oraz temu, przed czym uciekała przez całe dorosłe życie - tajemnicy swojego dzieciństwa i szokującym sekretom własnej rodziny. Na ekranie również: Marcin Dorociński, Agata Buzek, Piotr Fronczewski, Roma Gąsiorowska, Dorota Kolak, Eliza Rycembel, Rafał Maćkowiak i inni.Marcowa oferta Playera to także nowości rozrywkowe - muzyczny show(od 5 marca) oraz realisty-show(od 2 marca). Z premierowymi odcinkami wracają także m.in.czy