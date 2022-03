Anna Dec prowadzącą nowy program TVN Style "Skarby z szafy"

Łukasz Szewczyk

• Masz w domu mnóstwo niepotrzebnych ubrań po swoich dzieciach?

• W nowym programie TVN STyle "Skarby szafy" Anna Dec podpowie co można z tym zrobić

Świat jest dosłownie zalewany ciuchami. Nowe kolekcje sklepów odzieżowych są wypuszczane co dwa tygodnie, a modowe trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Kiedyś skusiłaś się na piękny zielony sweter, ale w końcu nigdy nie miałaś go na sobie? A co z niepasującymi butami, których nie zdążyłaś zwrócić? Czy warto trzymać na półce coś co założyłaś jedynie raz w ciągu roku?W nowym programie TVN Style, prowadząca Anna Dec podpowie jak zrobić porządek w szafie w duchu mody zrównoważonej. Nie wyrzucaj, daj rzeczom drugie życie, sprzedaj - do tego będziemy zachęcać uczestników programu. W każdym odcinku pomożemy naszym bohaterom pozbyć się z domu niepotrzebnych rzeczy i sprzedać je na platformie internetowej. Pieniądze za ubrania i rzeczy ze swojej szafy, każdy z nich będzie mógł wydać na spełnienie jakiegoś marzenia. "Skarby z szafy" to także spora dawka wiedzy na temat sprzedawania w Internecie.