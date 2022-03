Drugi sezonu serii "Kryminalne śledztwa PRL" od kwietnia w CBS Reality

Łukasz Szewczyk

• Popularna seria true crime "Kryminalne śledztwa PRL" powraca na antenę CBS Reality z pięcioma nowymi odcinkami.

• Premiera 2. sezonu produkcji własnej kanału odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku

2. sezon "Kryminalnych śledztw PRL" powraca do najciekawszych milicyjnych dochodzeń w sprawach wstrząsających zbrodni z lat 70. i 80. Każdy odcinek pokazuje, jak wyglądały dochodzenia prowadzone bez nowoczesnych technologii, telefonów i komputerów, gdy najlepszym sposobem na dotarcie do prawdy było chodzenie od drzwi do drzwi i zbieranie informacji. Najważniejszymi narzędziami pracy milicjantów były obserwacja, wnikliwość, spryt i wytrwałość.Bohaterami programu są ci, którzy doprowadzili do rozwiązania spraw: emerytowani milicjanci, prokuratorzy, adwokaci, lekarze medycyny sądowej. Niektórzy po raz pierwszy publicznie opowiadają o swojej pracy. Obok nich pojawiają się eksperci, m.in. prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jan Gołębiowski, Łukasz Wroński i Marcin Myszka.Wśród przedstawianych śledztw są te wszczęte po zaginięciach dzieci oraz takie, które zaczęło się od znalezienia walizek z fragmentami ciała. Dochodzenia prowadzone w miastach wielkoprzemysłowych i na wsiach. Śledztwo, które przy dzisiejszej technologii skończyłoby się schwytaniem sprawcy znacznie szybciej - i takie, które zostało utrudnione przez strajki sierpniowe.Premiera 2. sezonu serii "Kryminalne śledztwa PRL" odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia o 22:00 na antenie CBS Reality. Kolejne odcinki w poniedziałki o 22:00 do 9 maja.Seria została wyprodukowana przez Blueberry Media Olga Siama na zlecenie CBS Reality.