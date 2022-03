Maraton z Lotto Superligą w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• W dniach 11-15 marca rozegranych zostanie aż 18 meczów Lotto Superligi.

• Trzy z nich widzowie zobaczą na żywo na antenie Sportklubu - będzie to jedno spotkanie z grupy mistrzowskiej oraz dwa mecze w grupie spadkowej.

Plany transmisyjne Sportklubu z najbliższych meczów Lotto Superligi:

Na początek maratonu z Lotto Superligą w Sportklubie prawdziwy hit rozgrywek, starcie Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Dekorglass Działdowo, a więc rewanż za ubiegłoroczny finał mistrzostw Polski oraz konfrontacja drugiej z czwartą drużyną bieżących rozgrywek. Finałowe starcie przed rokiem, rozgrywane w Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, zakończyło się zwycięstwem ekipy z Działdowa 3:1, która sięgnęła tym samym po historyczne, pierwsze mistrzostwo kraju. Jeśli w piątek gościom udałoby się powtórzyć ten wynik, mieliby jeszcze realne szanse, aby walczyć o jedną z pierwszych dwóch pozycji w play-off.Z kolei o samo znalezienie się w ósemce w niedzielne popołudnie powalczą w Grudziądzu miejscowa Olimpia-Unia i Polonia Bytom. Drużyny te rywalizują obecnie w grupie spadkowej, zajmują w niej jednak odpowiednio drugie i pierwsze miejsce, a pamiętać należy, że najlepsza ekipa z grupy spadkowej dokooptowana zostanie do siódemki, która rozstrzygnie między sobą losy tytułu mistrza Polski.Stawka jest więc wysoka, miejmy nadzieję, że nie sparaliżuje zawodników i w weekend będziemy świadkami nie tylko wyrównanego, ale przede wszystkim stojącego na wysokim poziomie spotkania. Na podobny scenariusz liczymy także we wtorek, kiedy to w Suchedniowie Global Pharma Orlicz 1924 zmierzy się z Poltarexem Pogonią Lębork. Goście nie mają już szans na utrzymanie, miejscowi z kolei wciąż liczą się w walce o awans do grupy mistrzowskiej. Czy we wtorkowe popołudnie wciąż będą jedną z drużyn mających szansę na awans do najlepszej ósemki? Przekonamy się już niebawem.Faza play-off w Lotto Superlidze rozpocznie się w kwietniu, a jej najciekawsze spotkania fani tenisa stołowego zobaczą na żywo w Sportklubie. Wcześniej, w dniach 25-27 marca, zaplanowano jeszcze 90. Mistrzostwa Polski w Częstochowie.Piątek (11 marca):godz. 18.00:(na żywo)Niedziela (13 marca):godz. 16.00:Wtorek (15 marca):godz. 18.00:(na żywo)