Gala ONE z dwiema walkami o mistrzostwo świata na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Dwa pojedynki o mistrzostwo organizacji i gwiazdy z kontynentu południowoamerykańskiego.

• Gala ONE: Lights Out na antenie Fightklubu

Najbliższe wydarzenie organizacji ONE Championship zaplanowane jest na 11 marca (godz. 12.00), a całe show, tradycyjnie, fani sportów walki będą mogli zobaczyć na żywo w Fightklubie. Walką wieczoru bez wątpienia będzie starcie o mistrzostwo świata wagi piórkowej pomiędzy broniącym tytułu Thanhem Le, a drugim w rankingu Garrym "The Lion Killer" Tononem.Pasjonująco zapowiada się również konfrontacja dwóch brazylijskich gladiatorów, którzy rywalizować będą o mistrzowski pas ONE w wadze koguciej. Urzędujący mistrz Bibiano "The Flash" Fernandes spróbuje powstrzymać szarżę swojego rodaka, Johna "Hands of Stone" Linekera. Zapowiada się kosmiczny pojedynek, obaj fighterzy nigdy nie poddają się bowiem w oktagonie, obaj celują w tytuł i zrobią wszystko, aby zdobyć go w Singapurze. A ponieważ znają się świetnie - szczególnie swoje słabe strony - na piątkową walkę na pewno postarają się przygotować coś nieoczywistego.Pierwotnie w "Mieście Lwa" podczas gali Lights Out miały odbyć się trzy walki o pas, poza dwiema powyższymi o tytuł rywalizować mieli także w wadze słomkowej nowy mistrz organizacji, Prajanchai PK.Saenchai i sklasyfikowany na trzecim miejscu w rankingu Joseph Lasiri. Wskutek kontuzji Włocha, której nabawił się podczas obozu przygotowawczego, starcie to ostatecznie wycofano z karty, jak zapowiadają jednak włodarze organizacji wiele wskazuje na to, że dojdzie do niego jeszcze w tym roku.Choć jedna wybornie zapowiadająca się walka wypadła z katy nie oznacza to, że organizatorzy... nie zadbali odpowiednio o jej zastępstwo. W Singapurze zobaczymy przynajmniej kilku artystów sztuk walki, którzy swoimi umiejętnościami potrafią porwać publiczność. Do grona tego na pewno zaliczyć można byłego czempiona wagi piórkowej, a obecnie piątego zawodnika rankingu, Martina Nguyena . Wietnamska gwiazda podczas gali ONE: Lights Out będzie chciała wrócić na zwycięską ścieżkę i rozpocząć kolejny marsz po pas. Aby nie przewrócić się już na pierwszej przeszkodzie, w sobotę Nguyen będzie musiał uporać się z mającym wprawdzie znacznie mniejsze doświadczenie, ale notującym serie dziesięciu walk bez porażki Kirillem Gorobetsem.Po długo wyczekiwanej przerwie w Singapurze do oktagonu powróci również piąty obecnie zawodnik wagi słomkowej, Alex Silva. Brazylijczyk to mistrz poddań w ONE, w sumie ma ich na koncie już sześć i z pewnością w piątek zrobi wszystko, aby lista ta rozszerzyła się o nazwisko Adriana Mattheisa. Tyle, że Indonezyjczyk doskonale wie, jak kończyć walki przed czasem, w swojej kategorii wagowej aż ośmiokrotnie wyłączał przeciwnikom światło i sam jest przekonany, że podobnie rozprawi się z gwiazdą wietnamskiego MMA.Co jeszcze fani sportów walki zobaczą podczas piątkowej transmisji z gali ONE w Fightklubie? O szóstą wygraną z rzędu postara się Eko Roni Saputra, wschodząca gwiazda światowego MMA z Indonezji, która w swoim ostatnim pojedynku potrzebowała zaledwie 10 sekund, żeby znokautować Liu Peng Shuaia i ustanowić tym samym rekord najszybszego zwycięstwa w historii dywizji.Tym razem Saputra zmierzy się z Chanem Rothaną, który ma już na rozpisce... kilku Indonezyjczyków. Ich "pojedynek" w mediach społecznościowych trwa od czerwca, pora, aby w końcu zmierzy się w oktagonie.Ciekawie zapowiada się również kolejna walka specjalisty od Muay Thai w wadze słomkowej, Imana Barlowa, byłego pretendenta do tytułu ONE World Title Josha Tonny oraz starcie dwóch gigantów wagi ciężkiej, Ismaela Londta i Iraja Azizpoura. ONE Championsip: Lights Out już 11 marca o godz. 12.00 na żywo w Fightklubie.