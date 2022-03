"Razem z Ukrainą". TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpacę z Polską Akcją Humanitarną (wideo)

Łukasz Szewczyk

• TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie.

• Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

Od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę, granicę Polski z objętym wojną krajem przekroczyło ponad milion osób. Szacuje się, że już ponad 2 miliony osób przekroczyło granice Ukrainy z krajami sąsiednimi, a kolejny milion został przesiedlony wewnątrz kraju. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych co najmniej 12 milionów osób potrzebuje pomocy humanitarnej w Ukrainie. Zorganizowana i długofalowa pomoc jest konieczna, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ofiar tej wojny.- podkreśla Dorota Żurkowska, członek zarządu TVN Grupa Discovery.Widzowie kanałów TVN Grupa Discovery będą regularnie informowani o tym, jak mogą włączyć się w pomoc i wspierać Polską Akcję Humanitarną - nie tylko jednorazowymi, ale także cyklicznymi wpłatami. Pośród specjalistów wielu organizacji pomocowych, eksperci z PAH będą regularnie informować nt. bieżących potrzeb i zmieniającej się sytuacji humanitarnej. Widzowie dowiedzą się o możliwościach wsparcia PAH na platformach online za pośrednictwem bannerów na stronach internetowych wielu stacji, portalu tvn24.pl oraz akcji "Razem z Ukrainą" , a także dzięki specjalnym, cyklicznie transmitowanym na antenach ogłoszeniom społecznym. Specjaliści Polskiej Akcji Humanitarnej będą edukować na temat niesienia pomocy i potrzeb także podczas webinarów dla pracowników Grupy.- powiedział Rafał Grzelewski, szef zespołu Komunikacji i Fundraisingu Polskiej Akcji Humanitarnej.W związku z wojną TVN Grupa Discovery podjęła działania obejmujące szeroką gamę aktywności skierowanych do jej zespołu. Pracownicy i menadżerowie przygotowywani są w ramach dedykowanych spotkań z psychologiem do wspierania siebie i innych w sytuacjach trudnych emocjonalnie, a także szkoleni w tematyce traumy oraz komunikacji opartej na empatii. Odbywają się spotkania z ekspertami ds. wschodnich. Grupa korzysta także z wiedzy i doświadczenia specjalistów własnych, mających dostęp do informacji z frontu, którzy rozmawiają z pracownikami na temat weryfikowania informacji i działań dezinformacyjnych.