Superliga tenisa w Polsacie Sport. Wśród zawodników Janowicz i Radwańska

Łukasz Szewczyk

• W środę (10 marca) w studiu telewizyjnym Polsatu Sport odbędzie się ceremonia losowania par Lotto Superligi, nowych drużynowych mistrzostw Polski.

• Zawodnikami zgłoszonymi do Lotto Superligi są między innym Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska, a wyłącznym nadawcą rozgrywek jest Telewizja Polsat.

Do marca polskie kluby mogły zgłaszać się do udziału w Lotto Superlidze. W rozgrywkach udział weźmie 8 zespołów, a terminarz meczów oraz nazwy i składy drużyn kibice poznają właśnie w środę 10 marca w studiu Polsatu Sport.Ceremonię losowania par Lotto Superligi poprowadzą dziennikarka Polsatu Sport, Paulina Chylewska oraz komentator tenisa w tej stacji, Tomasz Lorek. W wydarzeniu udział wezmą także zgłoszone do rozgrywek i znane na całym świecie gwiazdy polskiego tenisa, Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska. Losowanie swoją obecnością uświetnią także Mirosław Skrzypczyński czyli prezes Polskiego Związku Tenisowego oraz Danuta Dmowska-Andrzejuk, była minister sportu, a obecnie prezes Lotto Superligi.Lotto Superliga to rozgrywki o miano Drużynowego Mistrza Polski, dzięki którym rodzimi kibice będą mogli z bliska oglądać gwiazdy światowych kortów. Równolegle z Superligą, rywalizować będą także forBET 1. Liga i forBET 2. Liga oraz młodzieżowy Frutuś Kids Cup z udziałem dzieci do lat 10.Wyłącznym nadawcą Lotto Superligi jest Telewizja Polsat. Sezon zasadniczy potrwa, a runda finałowa oraz uroczysta gala kończąca sezon zaplanowane są na pierwszą połowę grudnia.Jako pierwsze w grze pojedynczej rywalizować będą panie, a po nich na kort wejdą singliści. W dalszej kolejności odbywać się będą gry podwójne kobiet i mężczyzn oraz par mieszanych (mikst) jeśli takowe będą konieczne do rozstrzygnięcia całego meczu. Każdy dzień meczowy oznacza około 6 godzin transmisji. Dodatkowo w tygodniu rozgrywania spotkań w kanałach sportowych Polsatu nadawany będzie magazyn w całości poświęcony Lotto Superlidze oraz forBET 1. Lidze, forBET 2. Lidze, a także Frutuś Kids Cup.Imponująco przedstawiają się nagrody dla zwycięzców wszystkich rozgrywek. Drużynowy Mistrz Polski za udział w Lotto Superlidze otrzyma 700 000 złotych, a wicemistrz pół miliona. Zdobywca trzeciego miejsca ma zagwarantowanych 300 000 złotych, a czwarty zespół wzbogaci się o ćwierć miliona. Także zwycięzcy forBET 1. Ligi oraz forBET 2. Ligi mogą liczyć na znaczące gratyfikacje - będzie to odpowiednio 80 000 złotych oraz 30 000 złotych. Wyjątkowe nagrody czekają na uczestników Frutuś Kids Cup. Ideą tych rozgrywek jest wychowanie przyszłych gwiazd polskiego tenisa, które będą podążały śladami takich sław jak Wojciech Fibak, Agnieszka Radwańska, Iga Światek czy Hubert Hurkacz. W każdej edycji dwie dziewczynki i dwóch chłopców otrzyma szeroki program wsparcia, obejmujący między innymi finansowanie wyjazdów na turnieje, pomoc medyczną czy wsparcie menadżerskie dla rodziców.