Liga Konferencji Europy w Viaplay: Milik, Grabara, Zalewski. Polacy grają o ćwierćfinał

• Oprócz gwiazdy Olympique Marsylia Arkadiusza Milika w rywalizacji ze szwajcarskim FC Basel, w meczach 1/8 Ligi Konferencji Europy o awans do ćwierćfinału powalczą inni reprezentanci Polski: w barwach AS Roma przeciwko Vitesse Arnhem - Nicola Zalewski, a także Kamil Grabara w FC Kopenhaga

Aż czterech z szesnastu uczestników 1/8 finału Ligi Konferencji Europy to kluby holenderskie. Wśród faworytów do zdobycia trofeum można wymienić na pewno AS Roma, Leicester City i Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem. Sporo mówi się ostatnio o konflikcie polskiego napastnika z trenerem Jorge Sampaolim. W barażach o 1/8 LKE, Milik strzelił dla Marsylii dwa z sześciu goli przeciwko Karabachowi Agdam. W czwartek o 21.00, francuska ekipa zagra u siebie z FC Basel, transmisja na Viaplay.pl. Milik to jeden z dwóch kadrowiczów Czesława Michniewicza, którzy zagrają w czwartek. Kamil Grabara i jego FC Kopenhaga zmierzą się z PSV Eindhoven. W przedmeczowym studio Viaplay będzie można zobaczyć wywiad z Grabarą.O 21.00 do gry wejdzie też grupowy pogromca Legii Warszawa, czyli angielskie Leicester City, w ciekawej rywalizacji z francuskim Rennes. W barażach o 1/8 Anglicy odprawili duńskie Randers FC z bilansem bramek 7:2 w dwumeczu, po dwóch zwycięstwach. U siebie Leicester w tym sezonie w Europie wygrywało siedem razy i dwukrotnie remisowało. Ogółem w europejskich pucharach "Lisy" przegrały zaledwie dwa z siedemnastu spotkań, z Atletico Madryt w sezonie 1997/98 i Slavią Praga w poprzednich rozgrywkach. Rennes z kolei oba dwumecze z angielskimi zespołami przegrywało, więc statystyka jest po stronie Leicester.Prowadzona przez Jose Mourinho AS Roma o 18.45 gra na wyjeździe z holenderskim Vitesse Arnhem. Po kontuzji kostki, do gry w barwach ekipy z Rzymu gotowy jest reprezentant Polski Nicola Zalewski.To pierwsze starcia dwumeczów o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Rewanże odbędą się za tydzień, 17 marca. Wszystkie mecze 1/8 finału w czwartek można oglądać na żywo na platformie Viaplay.Najbliższe transmisje Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (10 marca):• 18:45 PAOK Saloniki - KAA Gent• 18:45komentują Dawid Szymczak i Maciej Miłosz• 18:45 Slavia Praga - LASK Linz• 18:45komentują Mariusz Hawryszczuk i Mariusz Moński• 21:00 FK Bodo/Glimt - AZ Alkmaar• 21:00komentują Kamil Kania i Michał Borkowski• 21:00komentują Marcin Pawłowski i Mateusz Skwierawski• 21:00 PSV Eindhoven - FC Kopenhaga