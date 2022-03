W kwietniu premiera polskiego serialu Canal+ "Powrót" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Bohater zawieszony pomiędzy światami...

• Canal+ ujawnia datę premiery polskiego serialu "Powrót"

Plakat serialu Canal+ "Powrót"

"Powrót" to historia Jana, który dostaje od losu drugą szansę, kiedy nagle umiera na zawał serca i... nieoczekiwanie zmartwychwstaje. Jak będzie wyglądać jego nowe życie? Nowy serial Canal+ to komedia, w której wszyscy możemy przejrzeć się jak w zwierciadle i odpowiedzieć sobie na pytanie - kim naprawdę jesteśmy i kim chcielibyśmy być, gdybyśmy mogli przeżyć nasze życia na nowo?W niecodzienny klimat produkcji wprowadzi widzów teaser i plakat autorstwa znanego fotografa, Jacka Poremby. Plakat w metaforyczny sposób nawiązuje do fabuły, a jego realizacja była dużym artystycznym wyzwaniem.- mówi Jacek Poremba, fotograf.Autorką teasera jest Karina Kleszczewska, realizująca zdjęcia do całego serialu: -Autorem scenariusza jest Krzysztof Rak ("Bogowie", "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"). Wszystkie odcinki serialu wyreżyserował Adrian Panek ("Daas", "Wilkołak"). Za zdjęcia odpowiada Karina Kleszczewska ("Hiszpanka"), za scenografię Daria Dwornik ("Kruk"), a za kostiumy Małgorzata Fudala ("Klangor"). Producentem serialu jest Wonder Films - dom produkcyjny stworzony przez trójkę dobrze znanych w branży producentów: Klaudiusza Frydrycha, Krzysztofa Raka i Ingę Kruk.Serial produkcji oryginalnej CANAL+ będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ oraz w serwisie canalplus.com.