Telewizja WP wprowadza nową oprawę antenową na wiosnę (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (11 marca 2022 roku) Telewizja WP z nową oprawę antenową.

• Zmianą objęta została przede wszystkim kolorystyka. Nowa identyfikacja jest nowoczesna, świeża i ma pobudzać wyobraźnię widzów.

Celem nowej identyfikacji wizualnej jest podkreślenie charakteru stacji, dopasowanie do oferty, jaką Telewizja WP prezentuje swoim widzom, a także zwrócenie uwagi na wyrazistość stacji. Nowa oprawa jest przede wszystkim nowoczesna, pobudza wyobraźnię. Obiecuje jakość i przygodę, której szuka widz wybierający rozrywkę przed telewizorem.- mówi Jagna Wiszniewska, dyrektor zarządzająca Telewizji WP.Projekt oprawy przygotowany został przez Zespół Autopromocji Telewizji WP. Za jego koncept kreatywny i wykonanie odpowiada Kinga Molska, dyrektor autopromocji i kreacji oraz Marcin Walczuk, motion designer. Wraz z nową oprawą Telewizja WP wprowadza wiosenną ramówkę, którą wypełnią nowe polskie produkcje własne oraz dobrze znane formaty. Zainspirują do przearanżowania domowego wnętrza, odprężą, a sprawdzone kabarety rozbawią widzów do łez.W wiosennej ramówce pojawią się:(od 6 marca w każdą niedzielę, godz. 13:00),od 24 marca w czwartki, godz. 21:50),od 19 marca w soboty, godz. 21:50 (w nowych odcinkach wystąpią kabaret Smile i Nowaki),codziennie o 11:50 i 16:50,(od poniedziałku do piątku godz. 19:50),(w piątki, godz. 21:50, premiera 15 kwietnia)Telewizja WP jest tworzona z myślą o ludziach - zawsze blisko Polaków i tematów życia codziennego. To lifestyle połączony z rozrywką i dobrym dokumentem. Ramówka Telewizji WP zawiera programy pełne pozytywnych emocji i dopasowanych do potrzeb widza. Zapewnia zarówno dawkę humoru, dobrej zabawy, jak i ciekawości, lekkości czy niezwykłych przeżyć, które widzowie mogą dzielić z bohaterami filmów, seriali i programów.Telewizja WP dostępna jest w ramach bezpłatnej telewizji naziemnej na kanale 41, na platformach Canal+ (kanał 73) i Polsat BOX (kanał 104) oraz w sieciach kablowych m.in.: Vectra (114), Netia (29), Orange (35), Multimedia (38), UPC (12/158/116), Inea (28), Toya (25). Można ją oglądać również online przez WP Pilot oraz na stronie głównej Wirtualnej Polski.