Noc z Bare Knuckle Fighting Championship i francuski boks w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Organizacja BKFC nie zwalnia tempa i już w nocy z soboty na niedzielę planuje kolejne show w tym roku

• Tym razem w walce wieczoru dojdzie do starcia dwóch niepokonanych fighterów, Jaroda Granta i Anthony'ego Retica.

• Transmisja w Fightklubie

Fight Nation Boxing Events

Faworytem ekspertów w konfrontacji wieczoru jest Jarod Grant, który idzie przez BKFC jak burza. 23-letni Amerykanin stoczył dla organizacji już cztery walki, wygrał wszystkie, w każdej z nich posyłając rywali na deski przed czasem. Zwycięską serię rozpoczął we wrześniu 2020 roku, pokonując w drugiej rundzie Joshuę Boudreauxa. Dwa miesiące później nie dał szans Christopherowi Johnosonowi, a w lutym ubiegłego roku odprawił z kwitkiem debiutującego w Bare Knuckle Fighting Championship Brandona Lamberta. Zwieńczeniem jego imponującej serii była czerwcowa wygrana z Travisem Thompsonem.W najbliższy weekend Grant wróci do okrągłego ringu po ponad półrocznej przerwie. I jak zapowiada, wraca po kolejne zwycięstwo. Tym razem zmierzy się z Anthonym Retickiem, starszym od siebie o 10 lat przeciwnikiem, który ma za sobą bogatą przeszłość w różnych organizacjach, a w swojej ostatniej walce w BKFC uporał się bez większych problemów z Andym Lockerem, upokarzając go już w 38. sekundzie pierwszej rundy. Do jego potyczki z Grantem miało dojść już we wrześniu 2020 roku, perturbacje związane z pandemią COVID-19 skutecznie storpedowały jednak te plany. Ostatecznie jednak co się odwlecze, to nie uciecze i fani walk na gołe pięści będą mogli raczyć się ich pojedynkiem już w najbliższy weekend.Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) to pierwsza od 1889 roku organizacja, która przeprowadza legalne, usankcjonowane prawem i wewnętrznymi regulacjami walki na gołe pięści na terenie Stanów Zjednoczonych. Powołana została do życia w 2018 roku w Filadelfii przez byłego zawodowego pięściarza, Davida Feldmana i za cel obrała sobie dbanie o historyczną spuściznę walk na gołe pięści z wykorzystaniem specjalnie stworzonych do tego celu zasad. Wszystkie walki spod znaku BKFC odbywają się na okrągłym, czterolinowym ringu, zaprojektowanym tak, aby pojedynki były jak najbardziej efektowne, a zawodnicy pozostawali ze sobą jak najdłużej w bliskim kontakcie. W ringu narysowane są specjalne linie, zgodne z zasadami Broughtona, według których rozgrywane były walki na Dzikim Zachodzie w... XIX wieku.Bare Knuckle Fighting Championship działa obecnie w osiemnastu amerykańskich stanach oraz w Meksyku. Organizacja od samego początku gromadziła pod swoimi skrzydłami znakomitych fighterów i fighterki, m.in. licznych weteranów UFC: Paige VanZant, Mike'a Perry'ego, Chada Mendesa, Johnny'ego Bedforda, Thiago Alvesa, Luisa Palomino, Hectora Lombarda, Joego Riggsa czy brązowego medalistę olimpijskiego z Rio de Janeiro, Nico Hernandeza.W BKFC rywalizują wyłącznie profesjonalni zawodnicy specjalizujący się w boksie, MMA, kickboxingu czy Muay Thai. Obsada taka, a także wyznaczani do każdej z walk doświadczeni w sportach walki sędziowie, gwarantują maksymalnie bezpieczne dla zdrowia zawodników pojedynki. Od ponad dwóch lat wszystkie gale najprężniej rozwijającej się organizacji w walkach na gołe pięści na świecie widzowie w naszym kraju mogą oglądać na żywo wyłącznie na antenie Fightklubu.Bare Knuckle Fighting Championship: Fight Night New York II w nocy z soboty na niedzielę (12/13 marca) o godz. 2.00 na żywo w Fightklubie.Fani pięściarstwa w naszym kraju dawno nie mieli okazji obejrzeć na żywo boksu w dobrym, europejskim wydaniu. W weekend Fightklub nadrobi te zaległości, kibicie szermierki na pięści będą mieli bowiem okazję zobaczyć pojedynek o mistrzostwo Francji w wadze superśredniej. O tytuł ten powalczą bardzo doświadczeni na europejskich ringach Mickael Diallo i Baptiste Castegnaro, a starcie to zorganizowane zostanie w ramach gali Fight Nation Boxing Events.Bardziej doświadczonym pięściarzem w walce wieczoru w Toulouges będzie Mickael Diallo, który w zawodowej karierze nie poniósł jeszcze porażki. "Le Bombardier Catalan", który w sobotę walczył będzie przed rodzimą publicznością, urodził się bowiem w pobliskim Perpignan, wygrał osiemnaście w dwudziestu dotychczasowych pojedynków, a dwa kolejne kończyły się jego remisami. Walki nierozstrzygnięte miały jednak miejsce dawno, na samym początku profesjonalnej kariery Francuza. Po nich przyszło już pasmo samych zwycięstw, które w sobotę postara się przerwać Baptiste Castegnaro.31-letni Francuz stanie przed trudnym zadaniem, po pierwsze zmierzy się z bardzo wymagającym Diallo, po wtóre, wydaje się być przynajmniej "na papierze" pięściarzem o klasę gorszym. Wprawdzie w swojej ostatniej walce wygrał przez TKO z Anthonym Beccarią, wcześniej jednak trzykrotnie musiał uznać wyższość swoich rywali, a w całej karierze legitymuje się mało imponującym dorobkiem 11 zwycięstw i aż 20 porażek. Jeśli w sobotę udałoby mu się pokonać Diallo, zapisałby nową kartę w swojej pięściarskiej karierze, w przypadku kolejnej porażki, nie pozostanie mu nic innego jak dalsze osuwanie się ku bokserskiej czeluści.Co ciekawe, sobotnia konfrontacja będzie dla obu pięściarzy premierowym starciem o pas. O ile w przypadku Castegnaro nie jest to specjalnie dziwnie, zaskakuje, jeśli mówimy o Diallo. Od pewnego czasu nad Sekwaną uznawany jest on bowiem za solidnego pięściarza, który plasuje się w czołówce rankingu wagi superśredniej. Dopiero jednak w najbliższy weekend otrzyma pierwszą szansę walki o pas. Tytuł, o który powalczą w Toulouges francuscy fighterzy, zwakował niedawno Gustave Tamba. "Marvelous" po dwóch udanych obronach zdecydował się podbić europejskie ringi i już 1 kwietnia zawalczy z Draganem Lepeim o pas EBU EU w wadze superśrediej.Fight Nation Boxing Events z walką wieczoru Mickael Diallo vs Baptiste Castegnaro w sobotę 12 marca o godz. 18.00 na żywo wyłącznie w Fightklubie.